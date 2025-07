Doch kein Tennis-Hammer: Gerüchte um Zverev sind falsch

Rafael Nadals Onkel Toni wird wohl entgegen aller Gerüchte nicht neuer Trainer von Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev. Nach Informationen der Sport Bild habe der 64-Jährige dem Hamburger aus Zeitgründen abgesagt. Toni Nadal leitet die Rafa Nadal Academy auf Mallorca, ist Turnierdirektor auf der Ferieninsel und hält Vorträge – und könne deshalb nicht mit Zverev um die Welt reisen.

Die Spekulationen um eine mögliche Zusammenarbeit Zverevs mit Toni Nadal hatten zuletzt Fahrt aufgenommen, nachdem die deutsche Nummer eins nach dem Erstrunden-Aus in Wimbledon mit dem früheren Erfolgscoach seines berühmten Neffen auf dem Platz zu sehen war. Am Dienstag hatte Zverev seine abgeschlossene Trainingswoche in der Nadal-Akademie als positiv bewertet, er habe sowohl von Toni als auch Rafael „sehr viel Hilfe” bekommen: „Es war fantastisch, die beiden wiederzusehen”, sagte Zverev.

Nach Absagen von Sinner und Alcatraz: Schafft Zverev es endlich?

Seinen nächsten Turnierstart plant Zverev, der nach der Enttäuschung in London offen über mentale Probleme gesprochen hatte, beim Masters in Toronto ab dem 26. Juli in Vorbereitung auf die US Open in New York. Dort ist der Australian-Open-Finalist nach den Absagen des Weltranglistenersten Jannik Sinner und French-Open-Champion Carlos Alcaraz topgesetzt. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres findet vom 24. August bis 7. September statt. (sid/luz)