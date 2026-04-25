Das erste Mal vergisst man nie. So war es auch bei Joachim Lucht. 1986. „Da bin ich einfach zu schnell losgelaufen“, blickt der heute 65-Jährige zurück. „Ich habe hintenraus viel Zeit verloren.“ Nach 3:45 Stunden hatte der Lübecker die erste Auflage des Hamburg-Marathons gemeistert. Was damals niemand wusste: Lucht wird auch an diesem Sonntag am Start stehen. Als einziger Läufer wird er dann bei allen 40 Auflagen des 42,195 Kilometer langen Laufs dabei gewesen sein.



