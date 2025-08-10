mopo plus logo
Inglewood, Kalifornien: CeeDee Lamb (88) von den Dallas Cowboys beobachtet von der Seitenlinie das Spiel gegen die Los Angeles Rams im SoFi Stadium.

Cowboys-Star CeeDee Lamb sorgt an der Seitenlinie für eine kuriose Szene bei der Kollision mit einem Schiedsrichter. Foto: IMAGO / Imagn Images

Diese Szene erobert das Netz: NFL-Star will Fans zujubeln und wird böse überrascht

Eigentlich wollte CeeDee Lamb den Dallas Cowboys nur als Zuschauer zujubeln, einem harten Tackle konnte der Star-Receiver der Texaner aber dennoch nicht entgehen. Ein Schiedsrichter lief Lamb, am Seitenrand lässig mit T-Shirt und Kappe unterwegs, beim NFL-Vorbereitungsspiel gegen die Los Angeles Rams (21:31) im Vollsprint in den Rücken. Lamb war zu nah an die Seitenlinie gelaufen, um einen Pass seines Teams zu feiern.

Weder er noch der Unparteiische, der nur aufs Feld guckte, hatten einander gesehen. Lamb, dessen Kappe bei der Kollision cartoon-reif nach hinten flog, war von seinem Team bewusst geschont worden, für seine Unachtsamkeit kassierten die Cowboys eine Strafe von 15 Yards.

Über die kuriose Szene konnten der 26-Jährige und seine Teamkollegen dennoch lachen. (sid/pmk)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

