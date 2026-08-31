Tamara Korpatsch erlebt bei den US Open ein bitteres Spiel. Nach schwachem Start kämpft sich die Hamburgerin zurück – und hadert dann doch.

Bittere Pleite für die deutsche Nummer eins in New York: Tamara Korpatsch ist bei den US Open nach einem Nervenkrimi bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Weltranglisten-48., die im Juli mit einem Turniersieg in ihrer Heimatstadt Hamburg noch für Furore gesorgt hatte, unterlag der hochveranlagten Lilli Tagger (18) aus Österreich mit 0:6, 6:7 (4:7). Erst nach zehn verlorenen Spielen schaffte es Korpatsch beim Stand von 0:4 im zweiten Satz auf die Anzeigetafel. Das Aufbäumen war aber vergeblich.

„Der erste Satz ging viel zu schnell weg. Es hat nichts geklappt, wie ich wollte. Ich bin gestern etwas krank geworden, es war körperlich eine Quälerei“, erklärte Korpatsch. Die Hamburgerin ärgerte sich vor allem über zwei vergebene Satzbälle bei gegnerischem Aufschlag: „Die werde ich nie vergessen.“

Korpatsch macht plötzlich fünf Spiele in Folge

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Es sei „immer etwas Besonderes, die deutsche Nummer eins zu sein“, hatte Korpatsch im Vorfeld der Partie gesagt. Gegen Tagger fand sie allerdings überhaupt nicht ins Match. Gegen Ende des ersten Satzes wirkte sie auch körperlich teilweise nicht auf der Höhe. Im zweiten Durchgang kämpfte sich Korpatsch aus ihrem Loch heraus und führte plötzlich mit 5:4, doch letztlich hatte Tagger den längeren Atem. So wartet nun auf die Österreicherin ein mögliches Duell mit der Vorjahresfinalistin Amanda Anisimova aus den USA.

Nach unterhaltsamen 1:56 Stunden verwandelte Tagger, die mit ihrer einhändigen Rückhand und soliden Grundschlägen lange Zeit eine starke Partie zeigte, ihren ersten Matchball. Korpatsch hingegen verpasste vor den Augen von Bundestrainer Torben Beltz den zweiten Zweitrundeneinzug in Flushing Meadows nach 2023.

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In Hamburg hatte die Deutsche Ende Juli ihren zweiten Turniersieg auf der Tour gefeiert. Eva Lys, Tatjana Maria und Ella Seidel schlagen in New York allesamt erst am Dienstag auf. (sid/mp)