Svea Frobel (25) hat ein Motto: „Wir wollen die Rückrunde genießen und das Feuer von der Hinrunde wieder mitbringen“, sagt die Außenangreiferin des Eimsbütteler TV – im Einklang mit ihrem Spitznamen „Fackel“, den ihr Spieler des Drittliga-Männerteams verpasst haben. Zwischen Polizei und Profitum will sich Frobel mit dem ETV in der Volleyball-Bundesliga etablieren – auch wenn das alles andere als leicht wird.



