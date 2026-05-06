Die EM-Helden kommen! Basketball-Highlight steigt in Hamburg

Die deutschen Basketball-Weltmeister kehren für den Supercup nach Hamburg zurück. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch mitteilte, findet das Vier-Nationen-Turnier am 21. und 22. August an der Elbe statt. Weitere Teilnehmer sind Vize-Europameister Türkei, Tschechien und Kroatien. MagentaSport überträgt alle vier Partien.

Vor dem deutschen EM-Triumph im vergangenen Jahr stieg der Supercup noch in München, zuvor war er bereits traditionell in Hamburg beheimatet gewesen. Die Deutschen treffen im Halbfinale am 21. August zunächst auf Tschechien (20.30 Uhr), ehe sie am Tag darauf gegen die Kroaten oder Türken antreten. Ein Duell mit Letzteren wäre eine Neuauflage des EM-Finales 2025.

Bundestrainer Mumbrú: „Wird ein großartiger Supercup“

„Es wird wieder ein großartiger Supercup. Die Gegner sind erstklassig, und ich freue mich sehr auf die Herausforderungen. Wir brauchen eine wichtige Standortbestimmung, wo unsere Mannschaft zu dem Zeitpunkt steht“, sagte Bundestrainer Álex Mumbrú.

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Beim Supercup bereitet sich die Nationalmannschaft auf die zweite Phase der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Katar vor. Am 27. und 30. August absolviert Mumbrús Team zwei Quali-Partien. NBA-Profis wie DBB-Kapitän Dennis Schröder und Isaiah Hartenstein haben ihre Bereitschaft zur Teilnahme bereits angedeutet. (sid/vb)