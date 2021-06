DHB gehen die Spieler aus: Auch Fabian Wiede sagt WM in Ägypten ab

Vier Absagen an sieben Tagen – für Alfred Gislason kommt es momentan knüppeldick. Wenige Tage vor der geplanten Kaderbekanntgabe für die Handball-WM springen dem Bundestrainer immer mehr Stammkräfte ab. Der verletzungsbedingte Verzicht von Fabian Wiede, 2016 Europameister und Olympiadritter von Rio, wiegt dabei besonders schwer.

„Es tut mir sehr leid, dass ich Alfred absagen muss, aber meine Schulter lässt die Dauerbelastung noch nicht wieder zu“, begründete Wiede seine Entscheidung gegen einen Einsatz beim Turnier im Januar in Ägypten.

Nationalspieler Wiede bereits vierter Spieler, der WM in Ägypten absagt

Das 2021 zu erwartende Gesamtpaket aus WM, Olympia-Qualifikation im März und Olympischen Spielen im Sommer sei laut DHB „nach eingehender medizinischer Beratung noch nicht wieder vertretbar“.

Wiede ist nach Patrick Wiencek (Verzicht wegen Corona) sowie Franz Semper und Tim Suton (beide Kreuzbandriss) der vierte Nationalspieler, der Gislason beim Saison-Höhepunkt nicht zur Verfügung steht.

DHB muss bei der WM in Ägypten auf Hoffnungsträger Wiede verzichten

Wiede spielt nach einer schweren Operation vor einem Jahr, wegen der er auch die EM zu Jahresbeginn verpasst hatte, erst seit kurzem wieder für die Füchse Berlin in der Bundesliga. Doch trotz der langen Pause galt der einzige deutsche Profi, der es bei der letzten WM 2019 ins All-Star-Team geschafft hatte, für die WM als Hoffnungsträger. Bis zu diesem Donnerstag.

„Ich bin immer stolz, für Deutschland aufzulaufen, und hätte die WM sehr gern mitgespielt, weil ich an die Möglichkeiten unserer Nationalmannschaft glaube“, so Wiede in seiner vom Verband verbreiteten Stellungnahme.

DHB-Trainer Gislason vor WM-Start in Ägypten schon jetzt mit Personalsorgen

Mit den deutschen „Möglichkeiten“ ist das so eine Sache. Denn statt der Hoffnung auf Wiede hat Gislason nun noch eine Sorge mehr. Vor allem im rechten Rückraum wird die Personaldecke allmählich dünn. So musste Flensburgs Linkshänder Semper vor wenigen Tagen schon passen.

Kiels Routinier Steffen Weinhold steht ebenfalls auf der Kippe, seine persönliche WM-Entscheidung hat er aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht gefällt.

Nach nun bereits vier Absagen: DHB-WM-Kader schrumpft immer weiter

Es sind nicht bloß die Sorgen der Spieler vor dem Virus, die Bundestrainer Gislason dieser Tage zu schaffen machen. Auch die völlig überladene Saison fordert schon jetzt, wenige Wochen nach dem Saisonstart, ihren Tribut. Für die Spielmacherposition, für die Wiede fest mit eingeplant war, hatte sich der Lemgoer Suton (Kreuzbandriss) gerade erst am Dienstag schwer verletzt abgemeldet.

Und so ist der ursprünglich 35 Spieler umfassende erweiterte WM-Kader schon jetzt auf 31 geschrumpft. Die personellen Alternativen werden weniger, aus denen Gislason voraussichtlich am 21. Dezember seine 20 WM-Fahrer nominieren wird.

Nach Absagen von Wiede und Co.: Böhm will bei WM in Ägypten dabei sein

Fabian Böhm von der TSV Hannover-Burgdorf will derweil bei der WM dabei sein. „Ich freue mich, dass ich weiter im Kader bin. Wenn ich auch im finalen Kader für das Turnier stehe und gesund bin, werde ich die WM spielen“, wird der 31 Jahre alte Rückraumspieler von der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“

„Diesen Entschluss habe ich für mich und mit meiner Familie schon gefasst. Wir haben zusammen alles abgewogen.“