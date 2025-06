Deutsches Eishockey-Idol wird Headcoach in der NHL

Für Marco Sturm wird der lang gehegte Traum vom Posten als Headcoach in der Eishockey-Profiliga NHL wahr. Der frühere Bundestrainer übernimmt zur nächsten Saison die Boston Bruins, für die er von 2005 bis 2010 als Stürmer gespielt hatte. Die Verpflichtung des Dingolfingers gab der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger Boston am Donnerstag bekannt.

„Wir sind stolz, Marco zum 30. Headcoach der Bruins zu ernennen und heißen ihn in Boston willkommen“, sagte General Manager Don Sweeney. „Marco hat uns bei jedem Schritt mit seiner Vorbereitung, Klarheit und Leidenschaft beeindruckt.“ Sturms Werdegang habe ihn zu einem „vielseitigen Trainer geformt, der diese Chance verdient hat“.

„Ich fühle mich unglaublich geehrt, zum Cheftrainer der Boston Bruins ernannt zu werden“, sagte Sturm: „Boston hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen gehabt, und ich weiß, wie viel dieses Team der Stadt und unseren Fans bedeutet. Ich habe diese Leidenschaft als Spieler gespürt und kann es kaum erwarten, hinter der Bank zu stehen.“

Sturm gewann als Trainer die Silbermedaille bei Olympia

Nach seiner aktiven Karriere hatte Sturm 2015 beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) den Job als Bundestrainer übernommen, 2018 führte der heute 46-Jährige die Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang sensationell zur Silbermedaille. 2018 wechselte Sturm zurück in die USA und war vier Jahre Assistenztrainer bei den Los Angeles Kings. 2022 übernahm er das Traineramt bei Ontario Reign, dem Farmteam der Franchise aus Kalifornien.

Nun geht es für den langjährigen Nationalspieler von der Westküste zurück an die Ostküste. Sturm spielte in der NHL neben Boston für die San Jose Sharks, Kings, Washington Capitals, Vancouver Canucks und Florida Panthers. Seine letzte Karrierestation waren die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in der Saison 2012/13.(sid/abl)