Besser als Becker: Zverev stellt bei Australian Open deutschen Rekord auf

Alexander Zverev steht bei den Australian Open im Achtelfinale. Der Vorjahresfinalist gewann in Melbourne die Drittrunden-Partie gegen seinen Lieblingsgegner Cameron Norrie mit 7:5, 4:6, 6:3, 6:1. Er überstand beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison damit zum siebten Mal die dritte Runde. Das war vor ihm noch keinem deutschen Spieler gelungen. Boris Becker schaffte es am Yarra River sechsmal ins Achtelfinale.

Für Zverev war es im siebten Duell mit Norrie der siebte Sieg. In der John Cain Arena verwandelte der 28-Jährige nach 2:46 Stunden seinen ersten Matchball. Zverev bekommt es nun im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale am Sonntag mit dem Argentinier Francisco Cerundolo zu tun, gegen den er von fünf Duellen bislang drei verloren hat. Cerundolo besiegte den Russen Andrey Rublev deutlich mit 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

„Ich wurde heute vor eine echte Aufgabe gestellt, ich bin glücklich mit dem Sieg und glücklich, weitergekommen zu sein”, sagte Zverev nach dem Match. „Ich habe die Vorhand heute gut getroffen. Das ist der Schlag, der mich gewinnen oder verlieren lässt. Wenn ich ihn so treffe und selbstbewusst damit bin, ist das immer sehr wichtig.“

Zverev jetzt gegen Cerundolo – und dann Medvedev?

Am Sonntag sollen die Temperaturen in Melbourne wieder bei um die 30 Grad liegen. An diesem Samstag ist dagegen ein Hitzetag mit Temperaturen um die 40 Grad angekündigt. Die Veranstalter reagierten auf die zu erwartenden Extrembedingungen und verlegten den Beginn der Partien um eine Stunde nach vorne.

Los geht es im Melbourne Park auf den Außenplätzen bereits um 10.00 Uhr Ortszeit, in den großen Arenen wird schon ab 10.30 Uhr gespielt. Zverev wird froh sein, dann nicht sein Achtelfinale bestreiten zu müssen. Sollte er auch sein nächstes Match gewinnen, bahnt sich ein Duell mit seinem Angstgegner Daniil Medvedev im Viertelfinale an. Der Russe überstand am Freitag auch einen 0:2-Rückstand gegen Fabian Marozsan. Er ist damit weiter auf Kollisionskurs mit dem Hamburger. (dpa/hmg)