Deutscher Rekord bei der Darts-WM: Auch dieses Nordlicht ist im Ally Pally dabei

Arno Merk hat sich erstmals für die Darts-WM in London qualifiziert. Der 33-Jährige setzte sich im Finale der Super League der PDC Europe durch. Merk ist der achte feststehende Teilnehmer aus Deutschland für den Jahreshöhepunkt im Alexandra Palace (11. Dezember bis 3. Januar), nie zuvor hatten sich so viele qualifiziert.

Neben dem Mann aus dem niedersächsischen Peine haben auch Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Niko Springer, Lukas Wenig, Max Hopp und Dominik Grüllich das Ticket für die Weltmeisterschaft gelöst, bei der in diesem Jahr erstmals 128 statt 96 Spieler antreten werden. Der bisherige Rekord lag bei sechs Teilnehmern im Vorjahr.

Auch Florian Hempel und Kai Gotthardt dürfen noch hoffen

Merk blieb im Endspiel in Hildesheim gegen Daniel Klose mit 8:6 nervenstark. Auf dem Weg dorthin hatte er unter anderem Yorick Hofkens und Jarod Becker aus dem Turnier geworfen. Die Super League ist ein WM-Qualifikationsturnier für Spieler aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg, die keine Tourkarte besitzen. Qualifiziert waren die 20 besten Spieler der Next-Gen-Tour.

Am 24. November findet ein letztes Qualifikationsturnier für Tourkarten-Inhaber statt, bei dem auch die Deutschen Florian Hempel oder Kai Gotthardt noch den Sprung in die englische Hauptstadt schaffen können. (sid/mp)