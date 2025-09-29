Deutscher Leichtathletik-Star startet künftig in neuer Disziplin

Die deutsche Leichtathletin Gesa Felicitas Krause wagt einen großen Schritt: Die zweimalige Europameisterin über 3000 Meter Hindernis gibt am 7. Dezember im spanischen Valencia ihr Debüt im Marathon. Das verkündete die 33-Jährige in einem Video auf Instagram – und kündigte dabei eine spannende neue Etappe ihrer Karriere an.

„Ich wollte eine neue Herausforderung suchen“, sagte Krause. Ihr Ziel sei es, künftig den „Spagat zwischen 3000-Meter-Hindernislauf und Marathon zu schaffen“. Bereits nach ihrem siebten Platz bei der WM in Tokio hatte sie angedeutet, dass sie ihre sportliche Zukunft flexibler zwischen Bahn und Straße gestalten möchte.

Gesa Krause bereitet sich in den USA auf den Marathon vor

Nun folgt sie diesen Worten mit Taten: „Ich freue mich riesig auf diese Reise und diese Challenge“, erklärte Krause. Gleichzeitig habe sie „Respekt“ vor der neuen Aufgabe. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren – derzeit befindet sich die Athletin im Trainingslager im US-amerikanischen Boulder, um sich optimal auf ihr Debüt über die 42,195 Kilometer vorzubereiten.

Ganz auf ihre bisherige Spezialstrecke will Krause aber nicht verzichten. In Tokio hatte sie betont, ihre Hindernis-Karriere fortsetzen zu wollen. Ob sie allerdings bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles oder noch einmal bei einer Weltmeisterschaft über 3000 Meter an den Start gehen wird, ließ sie offen. Sicher ist: Mit ihrem Schritt auf die Marathonstrecke schlägt eine der erfolgreichsten deutschen Läuferinnen ein neues Kapitel auf. (sid/sd)