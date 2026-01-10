mopo plus logo
Max Kepler im Spiel

Max Kepler spielte zuletzt bei den Philadelphia Phillies. Foto: IMAGO / Imagn Images

80 Spiele Sperre! Doping-Skandal um deutschen Sport-Star

Skandal um einen deutschen Star im US-Sport! Der derzeit vertragslose Baseball-Profi Max Kepler ist nach einem positiven Dopingtest für 80 Spiele gesperrt worden.

Der 32-jährige Berliner wird demnach verdächtigt, gegen das Drogenpräventions- und Behandlungsprogramm verstoßen zu haben, teilte die Major League Baseball mit.

Ihm wird vorgeworfen, die leistungssteigernde Substanz Epitrenbolon eingenommen zu haben. Von Kepler oder seiner Agentur gab es bislang keine offizielle Stellungnahme.

Baseball-Star Max Kepler nahm ein anaboles Steroid

Epitrenbolon ist ein anaboles Steroid, das unter anderem in Produkten enthalten ist, die in Bodybuilding-Geschäften verkauft werden. Es dient zudem der Wachstumsförderung von Rindern.

Kepler spielte zuletzt für die Philadelphia Phillies. Dort hatte er einen Einjahresvertrag über 10 Millionen Dollar unterschrieben. Seit November ist er vertragslos.

Die Suche nach einem neuen Arbeitgeber dürfte nun schwieriger werden: Kepler würde nicht nur in fast der Hälfte der Hauptrundenspiele fehlen, sondern wäre auch für mögliche Playoff-Spiele nicht spielberechtigt.

Mit den Phillies hatte er 2025 die Playoffs erreicht, war aber in der ersten Runde gegen den späteren Meister Los Angeles Dodgers ausgeschieden. (dpa/hmg)

