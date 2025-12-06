Deutsche Rodel-Legende macht Schluss: „Meine letzte Weltcup-Saison“

Rodel-Legende Georg Hackl (59) zieht sich nach fast 40 Jahren als Aktiver und Trainer aus dem Spitzenbereich seines Sports zurück. Der Berchtesgadener kündigte im Interview mit „chiemgau24.de“ und der Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“ an, dass die an diesem Wochenende in Winterberg beginnende Saison seine letzte wird.

„Dem Rodeln will ich in irgendeiner Form erhalten bleiben, aber nicht mehr in dieser Intensität”, sagte der dreimalige Olympiasieger: „Im Nachwuchsbereich könnte ich mir ein Engagement durchaus vorstellen. Aber wie gesagt, genau weiß ich es selbst noch nicht. Noch liegt mein Fokus komplett auf der Saison, danach kann ich guten Gewissens abtreten.”

Das deutsche Eisrinnen-Idol arbeitet seit 2022 für den österreichischen Verband, sein Vertrag läuft offiziell bis nach den Olympischen Winterspielen 2026. (sid/jh)