Deutsche Quali-Überraschungen am Rothenbaum: „Vorgezogenes Finale“ zu Beginn

Am Samstag starteten am Rothenbaum nicht nur die Qualifikationsmatches für die Bitpanda Hamburg Open. Auch die Auslosung für das Hauptfeld stand auf dem Plan. Nach der Absage von Lokalmatador Alexander Zverev gehen alle Deutschen als Außenseiter in die Turnierwoche – und erwischten teils harte Lose für die erste Runde. Während es zu zwei deutschen Quali-Überraschungen kam, wurde ein ausgelostes Match bereits als „vorgezogenes Finale“ deklariert. Weitere Top-Stars sagten hingegen kurzfristig ab.

Der Plan des Turniers ist es, dass möglichst viele deutsche Spieler am Montag, dem „German TennisDay“ ins Turnier einsteigen. Besonders hart traf es bei der Auslosung den jüngsten deutschen Teilnehmer: Diego Dedura (Weltranglisten-283.). Der 18-Jährige trifft schon in der ersten Runde auf den an acht gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe (22.). Für Jan-Lennard Struff (83.) geht es gegen den Tschechen Jakub Mensik (28.).

Hamburg Open: Harte Lose für deutschen Teilnehmer

Als deutsche Hoffnung geht der 18-jährige Justin Engel an den Start. Er besiegte letztes Jahr am Rothenbaum Struff und feierte im Oktober seinen ersten Challenger-Titel in Hamburg. Am Rothenbaum bekommt er es zunächst mit dem Franzosen Ugo Humbert (33.) zu tun. Yannick Hanfmann (59.) geht durch Zverevs Absage als deutsche Nummer eins ins Turnier und hat dabei ebenfalls eine undankbare Aufgabe erwischt. Er trifft auf den 19-jährigen Shootingstar Joao Fonseca (29.). Der Brasilianer gewann 2025 die ATP-Turniere in Basel und Buenos Aires.

Justin Engel (l.) half bei der Auslosung am Rothenbaum. WITTERS Justin Engel (l.) half bei der Auslosung am Rothenbaum.

Daniel Altmeier (64.), der 2023 am Rothenbaum bis ins Viertelfinale kam, spielt in der ersten Runde gegen einen Qualifikanten. Mögliche Gegner könnten entsprechend Henri Squire (258.) oder Wildcard-Teilnehmer Max Schönhaus (472.) sein. Squire besiegte in der ersten Qualifikationsrunde den deutlich höher gesetzten Cristian Garin. Schönhaus kämpfte sich mit einem souveränen Zweisatzsieg gegen Luca Van Assche (97.), der 375 Plätze über dem Deutschen steht, ins Quali-Finale.

Niels McDonald (1003.) durfte sich ebenfalls auf der ganz großen Bühne präsentieren, unterlag gegen Ignacio Buse (62.) jedoch deutlich (2:6, 0:6) auf dem gut gefüllten Center Court. Auch Marko Topo (251.) war chancenlos gegen Hugo Gaston (118.). Wildcard-Teilnehmer Mika Petkovic (615.) aus Reinbek musste sich nach einem knappen ersten Satz, den er im Tiebreak verlor, gegen Arthur Gea (143.) geschlagen geben. Schönhaus trifft im Spiel ums Hauptfeld nun auf Marcos Giron (77.), Squire muss noch an Rinky Hijikata (96.) vorbei.

„Vorgezogenes Finale“ in erster Runde – der Weg zum Titel

Als „vorgezogenes Finale“ der Hamburg Open bezeichnete Turnierdirektor Enric Molina derweil das Erstrunden-Duell zwischen Alex de Minaur (8.) und Francisco Cerundolo (27.). De Minaur wurde als „Ersatz“ für Zverev vorgestellt und debütiert bei den Hamburg Open. Am Rothenbaum spielte er 2022 bereits im Davis Cup, wo er seine beiden Einzel gewinnen konnte. Neben den bereits verkündeten Absagen von Zverev und Holger Rune sagten auch die zunächst verkündeten Lorenzo Musetti (10.), Jiri Lehecka (13.), Valentin Vacherot (16.), Denis Shapovalov (37.) und Jack Draper (50.) ab.

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Gemessen an der Position auf der Weltrangliste ist das die „Road to Glory“ für den an eins gesetzten Felix Auger-Aliassime (5.): Vit Kopriva (55.) – Zizou Bergs (39.) – Frances Tiafoe (22.) – Flavio Cobolli (12.) – Ben Shelton (6.). Für den besten Deutschen, Yannick Hanfmann, wäre das der Weg zum Titel: Joao Fonseca (29.) – Alex de Minaur (8.) – Ben Shelton (6.) – Felix Auger-Aliassime (5.).