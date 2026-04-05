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Yemisi Ogunleye beim Kugelstoßen

Yemisi Ogunleye gewann in Paris Olympia-Gold. Foto: IMAGO/Beautiful Sports International

Deutsche Olympia-Heldin heiratet Football-Star

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Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat geheiratet. Das gab die 27-Jährige bei Instagram bekannt.

Neben einem Ring-Emoji veröffentlichte sie dort am Samstag fünf Fotos mit ihrem Partner, dem amerikanischen Football-Profi Tyler Mabry (29). Darauf ist Ogunleye mit Brautschleier und in einem weißen Kleid mit langer Schleppe zu sehen.

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Die freudigen Reaktionen bei Social Media ließen nicht lange auf sich warten. „Herzlichen Glückwunsch“, schrieb Sprint-Star Gina Lückenkemper und schickte dazu einen gerührten Smiley und ein Herz-Emoji. Mabry stand in der NFL zuletzt 2025 kurzzeitig bei den Carolina Panthers unter Vertrag. (sid/dj)

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