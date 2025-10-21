Details werden bekannt: Ex-NFL-Star (36) starb nach Polizeieinsatz

Zwei Tage nach dem Tod des ehemaligen NFL-Profis Doug Martin haben die Behörden in Kalifornien erste Details zum Ablauf des Vorfalls veröffentlicht. Demnach ist der frühere Runningback im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz in Oakland gestorben.

Laut einer Polizeimitteilung von Montag (Ortszeit) war Martin am frühen Samstagmorgen in ein Wohnhaus eingedrungen. Einsatzkräfte hätten den 36-Jährigen dort angetroffen und versucht, ihn festzunehmen. Dabei sei es zu einem „kurzen Handgemenge“ gekommen. Martin verlor laut Polizei nach der Festnahme das Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er wenig später verstorben.

Polizisten vorläufig vom Dienst entbunden

Die beteiligten Beamten wurden vorläufig vom Dienst entbunden, wie es den Vorschriften des Oakland Police Department entspricht. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an. Martins Familie hatte bereits am Wochenende seinen Tod bestätigt, aber keine näheren Umstände genannt. „Die Todesursache ist derzeit noch unbestätigt“, hieß es in einer Stellungnahme.

Martin hatte seine erfolgreichste Zeit in der NFL bei den Tampa Bay Buccaneers. Für seine Leistungen wurde er von der Franchise später als einer der 50 besten Spieler der Klubgeschichte geehrt. Nach einer letzten Saison bei den damaligen Oakland Raiders beendete der Runningback 2018 seine Karriere. In 84 Spielen kam Martin auf 5356 Yards Raumgewinn und 30 Touchdowns. (sid/sd)