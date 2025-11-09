„Der Tiefpunkt“: Deutscher Eishockey-Star Draisaitl kassiert Rekord-Niederlage

Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen Abend zum Vergessen erlebt. In eigener Halle ging das kanadische NHL-Team gegen die Colorado Avalanche mit 1:9 unter, es war die mit Abstand höchste Niederlage der bisherigen Saison. Edmonton steckt damit endgültig in der Krise, der Vizemeister hat vier der vergangenen fünf Spiele verloren – zuletzt drei in Serie.

Es war für Edmonton die höchste Heimpleite der Klubgeschichte, mit acht Treffern Unterschied hatte sich der Klub zuletzt im Januar 2007 geschlagen geben müssen. Damals gab es ein 2:10 gegen die Buffalo Sabres. „Wir wirken momentan nicht wie ein eingespieltes Team, spielen einfach nicht gut“, sagte Trainer Kris Knoblauch: „Ich glaube und ich hoffe sehr, dass das heute Abend der Tiefpunkt für uns war. Ich hoffe, das rüttelt viele Spieler wach.“

Auch Peterka verliert – Grubauer darf jubeln

Draisaitl bereitete das 1:5 durch Connor McDavid (32.) vor, es war der achte Assist für den deutschen Stürmer. Nathan MacKinnon, Cale Makar, Jack Drury und Parker Kelly trafen im Rogers Place jeweils doppelt für die Gäste. Colorado ist mit jetzt 23 Punkten das beste Team der nordamerikanischen Profiliga. Edmonton (16) ist im Westen nur Zwölfter, der Rückstand zum letzten Wildcard-Platz für die Playoffs beträgt aber nur einen Punkt.

Auch für John-Jason Peterka war am Samstag nichts zu holen. Mit Utah Mammoth verlor der Nationalstürmer 2:6 bei Rekordmeister Montréal Canadiens. Peterka blieb ohne Scorerpunkt. Philipp Grubauer durfte zum zweiten Mal in dieser Saison starten und feierte mit den Seattle Kraken ein 4:3 nach Verlängerung bei den St. Louis Blues. Der Goalie aus Rosenheim parierte 16 Schüsse, Shane Wright traf zum Sieg (62.).

Marco Sturm feiert mit Boston sechsten Sieg in Folge

Weiter auf Kurs ist nach dem Fehlstart in die Saison Headcoach Marco Sturm mit den Boston Bruins. Das 5:3 bei den Toronto Maple Leafs war für das Team des früheren deutschen Bundestrainers bereits der sechste Sieg nacheinander. In der Nacht zu Mittwoch spielt Boston erneut gegen Toronto.

Lukas Reichel gewann mit den Vancouver Canucks 4:3 gegen die Columbus Blue Jackets, der deutsche Stürmer war am Siegtreffer durch Brock Boeser (55.) beteiligt. Es war die dritte Vorlage für Reichel in dieser Spielzeit. (sid/jh)