Tamara Korpatsch erreicht beim Heimturnier am Rothenbaum das Finale und klettert in der Weltrangliste. Wie es dazu kam und was nun möglich ist.

Wenn es läuft, dann aber richtig. Tamara Korpatsch steht bei ihrem Heimturnier am Rothenbaum im Finale! Die 31-Jährige profitierte bereits zum zweiten Mal in der Turnierwoche von einer Verletzung der Gegnerin und durfte sich nach nicht einmal einer Stunde Spielzeit über den Einzug in ihr drittes WTA-Finale freuen. Für Korpatsch folgt beim Heimturnier Rekord auf Rekord.

Noch nie stand sie in Hamburg im Halbfinale. Noch nie stand sie in der Weltrangliste unter den besten 70. Noch nie war sie wohl so glücklich. Und plötzlich kommt es alles auf einmal. Auf das erste Halbfinale folgte das erste Finale, auf den Einzug in die Top 70 der Einzug in die Top 60. Für die deutsche Nummer eins ist es eine wahre Traum-Woche.

Bondár und Avanesyan spielten zuvor 3:29 Stunden

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Im Halbfinale wartete auf Korpatsch Mayar Sherif aus Ägypten. Die beiden Kontrahentinnen mussten zunächst extrem lange auf ihren Einsatz auf dem Center Court warten. Drei Stunden und 29 Minuten dauerte zuvor das Match zwischen Anna Bondár (Ungarn) und Elina Avanesyan (Armenien). „Ich habe mich schon dreimal warm gemacht“, sagte Korpatsch nach dem Match. Als es in den dritten Satz ging, merkte Korpatsch, dass sie langsam müde wurde. „Dann habe ich mich einfach auf die Matte im Gym gelegt und die Augen zugemacht.“

Auf die Minute so lang wie das Spiel zwischen Bondár und Avanesyan dauerte auch das letzte Aufeinandertreffen zwischen Korpatsch und Sherif beim Masters-Turnier in Rom im Mai, wo Korpatsch einen Matchball abgewehrt hatte und am Ende als Siegerin vom Platz gegangen war.

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Korpatsch dominierte am Rothenbaum den ersten Satz

Dass Sherif lange Matches kann, zeigte sie auch am Rothenbaum. In der ersten Runde gewann sie nach 3:17 Stunden gegen die an sechs gesetzte Simona Waltert (Schweiz), im Viertelfinale waren es sogar 3:26 Stunden, die sie für ihren Sieg gegen ihre neu gefundene Freundin Paula Badosa (Spanien) auf dem Platz kämpfen musste.

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Als Korpatsch und Sherif um kurz vor 18 Uhr auf den Center Court traten, machten sich die rund 2000 Fans am Rothenbaum also bereits auf einen langen Abend gefasst. Beide Spielerinnen hatten in den vergangenen Runden bereits über kleinere und größere Wehwehchen geklagt. Alles war bereit für einen physischen wie mentalen Kampf.

Der sollte es aber gar nicht werden. Korpatsch riss das heimische Zepter schnell in die Hand. Nach weniger als 20 Minuten stand es bereits 5:0 für die Lokalmatadorin, die den fitteren Eindruck machte. Wenig später nutzte sie ihren zweiten Satzball zum 6:1. So weit, so gewöhnlich. Korpatsch hatte in der Woche bereits gegen Julia Stusek aus Rheinfelden (6:1) und gegen die Ukrainerin Anhelina Kalinina (6:3) den ersten Satz deutlich gewonnen. Der zweite Satz ging jeweils ähnlich deutlich (3:6 und 1:6) an die Gegnerin.

Sherif muss bei den MSC Hamburg Ladies Open aufgeben

Gegen Sherif dominierte Korpatsch aber auch im zweiten Durchgang, ging schnell mit 2:0 in Führung. Beim Stand von 6:1, 2:0, 15:0 für Korpatsch ging Sherif, die mit bandagiertem Knie spielte, dann Richtung Bank, setzte sich und ließ Physio und Doktor rufen. Sie hatte bereits nach ihrem Viertelfinal-Marathon davon gesprochen, ihr Knie sofort in Eis eingepackt zu haben.

Mayar Sherif musste bei den MSC Hamburg Ladies Open aufgeben. IMAGO / Eibner

Nach kurzen Tests und einer Absprache folgte dann das Zeichen. Das Bein machte nicht mehr mit. Ende. Sherif gab Korpatsch noch die Hand, dann war es schon vorbei. Nach 47 Minuten stand es fest. Tamara Korpatsch steht im Finale ihres Heimturniers am Rothenbaum.

„Natürlich war das nicht der Weg, wie ich gewinnen wollte“, sagte Korpatsch nach ihrer Partie, „aber ich glaube, dass ich heute nahezu perfektes Tennis gespielt habe, ich bin so stolz auf mich.“ Für sie kam die Aufgabe von Sherif überraschend. Korpatsch habe sie noch beim Warmspielen gesehen und sich gedacht: „Okay, die ist fit, die will mich weghauen.“

Korpatsch mit dem Pasta-Boost ins Finale am Rothenbaum

Korpatsch macht in der Live-Rangliste den Sprung auf Rang 56. Zuvor war die 71 ihre Bestleistung. Im Finale kann sie noch weiter an ihrer Traum-Woche drehen. Dort trifft sie auf Rothenbaum-Königin Anna Bondár aus Ungarn, die aktuelle Nummer 97 der Welt. Mit einem Turniersieg würde Korpatsch sogar in die Top 50 springen. Es wäre erst ihr zweiter Turniersieg auf diesem Level.

„Es war für mich nach der Verletzung, als ich schon auf Rang 200 war, sehr schwer, wieder hochzukommen. Nachdem ich das nächste Ziel mit dem Career High geschafft hatte, fiel es mir etwas leichter, frei aufzuspielen.“

Dass es Korpatsch überhaupt so weit schaffte in Hamburg, erklärte sie sich unter anderem durch das gute Essen auf der Anlage: „Es ist unglaublich, aber immer, wenn es auf einem Turnier gutes Essen gibt, spiele ich am besten“, erzählte Korpatsch. „Essen macht mich glücklich, also hier kann’s nicht schlecht sein.“ Am Rothenbaum falle ihre Wahl auf Pasta Bolognese. Der Koch auf der Anlage „sagt, er hat die selbstgemacht, und die ist richtig lecker. Seit Rom habe ich keine gute Pasta mehr gegessen, bis jetzt hier.“ Mit dem Pasta-Boost will sie nun ihren Heimtitel gewinnen und die Top 50 knacken.