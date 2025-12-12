Sie gewann zwei EM-Silbermedaillen, wurde mit dem Schweriner SC viermal Meisterin und dreimal Pokalsiegerin, holte in den Niederlanden und Tschechien neun weitere Titel, 311-mal spielte sie für die deutsche Nationalmannschaft. Kathleen Weiß. Es ist einer der größten Namen im deutschen Volleyball. Seit der vergangenen Woche spielt Weiß für die ETV Hamburger Volksbank Volleys. Mit 41 Jahren. Dabei war sie eigentlich längst zurückgetreten. In der MOPO spricht sie über das Comeback, das auch für sie selbst überraschend kam.



