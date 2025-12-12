mopo plus logo
Kathleen Weiß jubelt in einem Spiel der ETV Hamburg Volleys

Kathleen Weiß hatte bei ihrem Hamburg-Debüt zumindest schon Anteil an einem Satzgewinn der ETV Volleys. Foto: IMAGO/Justus Stegemann

paidDer Coup des ETV: Warum eine Volleyball-Legende jetzt in Hamburg spielt

Sie gewann zwei EM-Silbermedaillen, wurde mit dem Schweriner SC viermal Meisterin und dreimal Pokalsiegerin, holte in den Niederlanden und Tschechien neun weitere Titel, 311-mal spielte sie für die deutsche Nationalmannschaft. Kathleen Weiß. Es ist einer der größten Namen im deutschen Volleyball. Seit der vergangenen Woche spielt Weiß für die ETV Hamburger Volksbank Volleys. Mit 41 Jahren. Dabei war sie eigentlich längst zurückgetreten. In der MOPO spricht sie über das Comeback, das auch für sie selbst überraschend kam.

