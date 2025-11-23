„Das tut weh“: Hamburger Olympia-Helden verpassen WM-Bronze

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-WM in Australien die Bronzemedaille verpasst. Das Hamburger Duo musste sich am Sonntag im kleinen Finale mit 0:2 (15:21, 15:21) den Franzosen Arnaud Gauthier-Rat/Téo Rotar geschlagen geben. Damit gehen die deutschen Teams wie schon bei der vergangenen Weltmeisterschaft 2023 leer aus.

„Natürlich sind wir enttäuscht, aber ich glaube, wir sollten auf das ganze Turnier schauen, was für eine Leistung wir da abgerissen haben“, sagte Ehlers im NDR-Interview. Es tue „weh, so rauszugehen“, aber er sei „sehr stolz auf das gesamte Team, dass wir so weit gekommen sind“. Der 31-Jährige blickte auch gleich in die Zukunft. Die WM habe „Motivation für die kommenden Jahre“ gegeben, auch für Olympia 2028: „Unser Ziel steht, in drei Jahren in Los Angeles auf das Podium zu kommen.“

Ehlers/Wickler hatten ein grandioses Turnier gespielt

Ehlers/Wickler konnten sich einen Tag nach ihrer bitteren Halbfinal-Niederlage gegen die Olympiasieger David Åhman/Jonatan Hellvig nicht belohnen für ein insgesamt gutes Turnier, in dessen Verlauf sie unter anderem die Weltranglistenersten Anders Mol/Christian Sørum aus Norwegen und die tschechischen Titelverteidiger Ondrej Perusic/David Schweiner geschlagen hatten. Die bislang letzte deutsche WM-Medaille bei den Männern hatte Wickler 2019 an der Seite von Julius Thole gewonnen, beim Heimspiel in Hamburg reichte es damals zu Silber.

Am Samstag hatten Ehlers/Wickler das Endspiel von Adelaide in einer Neuauflage des Olympia-Finales verpasst und dabei ein bitteres Déjà-vu erlebt. Gegen das schwedische Weltklasseteam Åhman/Hellvig war das DVV-Duo im Halbfinale erneut chancenlos gewesen (0:2). Bereits bei den Sommerspielen in Paris hatten Ehlers/Wickler im Kampf um Olympia-Gold eine deutliche Zweisatz-Niederlage gegen die Schweden erlitten.

Gegen Gauthier-Rat/Rotar, die im Viertelfinale für das Aus der deutschen Meister Lukas Pfretzschner und Sven Winter gesorgt hatten, erwischten Ehlers/Wickler einen wackligen Start in die Partie und fanden im ersten Satz keinen richtigen Zugriff. Auch im zweiten Durchgang kam das deutsche Duo nicht ins Spiel. (sid/mp)