Das kostet ihn eine gigantische Summe: Basketball-Held Schröder sorgt für Eklat

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ist von der NBA für drei Spiele suspendiert worden. Als Grund nannte die Liga den Versuch des Basketball-Profis von den Sacramento Kings, nach der 101:125-Niederlage gegen die Los Angeles Lakers Superstar Luka Doncic zu schlagen.

„Der Vorfall geschah etwa 40 Minuten nach der Niederlage“, hieß es in der Mitteilung. Schröder habe Doncic „in einem Gang der Halle abgewartet und die Konfrontation gestartet“. Schröder wollte sich auf Anfrage nicht zu der Sperre und den Umständen äußern.

Schröder wurde bereits einmal in der NBA gesperrt

Schröder verpasst wegen der Sperre die Spiele gegen die Houston Rockets, die Lakers und die New York Knicks. Er wird in dieser Zeit kein Gehalt beziehen und verliert – legt man sein Gehalt für diese Saison zugrunde – damit wohl etwas mehr als 291.000 US-Dollar (rund 250.000 Euro). Für Schröder ist es nicht das erste Mal, dass er in der NBA gesperrt wird. Zuletzt war das vor mehr als sechs Jahren der Fall, als er bei den Oklahoma City Thunder unter Vertrag stand und nach einer Rudelbildung für eine Partie nicht aktiv sein durfte.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Ausnahme-Winter : Alles rund um die Hamburger „Eiszeit“ – Plus: Die besten Rodelpisten

Alles rund um die Hamburger „Eiszeit“ – Plus: Die besten Rodelpisten Vermisst : Wenn Kinder wie Aaliyah Jolie F. (13) immer wieder abhauen

Wenn Kinder wie Aaliyah Jolie F. (13) immer wieder abhauen Köhlbrand : So soll die neue Brücke aussehen

So soll die neue Brücke aussehen Gastro-Mehrwertsteuer sinkt : Wird Essengehen jetzt günstiger?

Wird Essengehen jetzt günstiger? Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Das kann die neue HSV-Hoffnung Downs & St. Pauli-Leader Hauke Wahl mit Klartext

Das kann die neue HSV-Hoffnung Downs & St. Pauli-Leader Hauke Wahl mit Klartext 20 Seiten Plan 7: Was bald in den Museen gezeigt wird, „Die Carmen von St. Pauli“ ist zurück & Abend der Rockgiganten

Von der Partie in Los Angeles, die ihm nun die Sperre eingebrockt hat, gibt es Video-Aufnahmen, auf denen zu hören ist, wie Doncic ruft: „Hättest den Vertrag unterschreiben sollen.“ Schröder ist in dem Ausschnitt nicht im Bild, ob die Szene im Zusammenhang mit der kolportierten Konfrontation steht, ist nicht klar.

Das könnte Sie auch interessieren: Manipulierte Videos! Schiri-Skandal vor der Handball-EM

Schröder hatte selbst einst für die Lakers gespielt, Gespräche über einen Verbleib kamen zu keinem Ergebnis. Angeblich hatten die Lakers ihm einen Vertrag im Wert von 84 Millionen US-Dollar angeboten. Schröder hatte in der Vergangenheit betont, es habe nie ein konkretes Angebot an ihn gegeben. (dpa/vb)