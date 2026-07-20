Die erste Deutsche steht bei den MSC Hamburg Ladies Open in der zweiten Runde. Julia Stusek hatte drei Wochen nach ihrem 18. Geburtstag erneut Grund zum Feiern. Zum ersten Mal in ihrer noch so jungen Karriere gewann sie ein Spiel auf der WTA-Tour. Während Stusek erst am Beginn ihrer aus deutscher Sicht hoffentlich langen Karriere steht, sprach Tennis-Urgestein Mona Barthel über eine mögliche Karriere nach der Karriere – und verriet, was sie sich in ihren jungen Jahren gewünscht hätte.

Stusek erschien bereits mit 14 Jahren auf dem Radar der deutschen Tenniswelt und spielte ihre ersten Matches auf der ITF-Tour der Damen. Seit jeher gilt die Rechtshänderin als eines der vielversprechendsten Talente im deutschen Damentennis. 2026 erreichte die junge Frau aus Rheinfelden (Baden) in der ITF-Juniorinnen-Weltrangliste den fünften Platz. Im Juni 2026 gewann sie – kurz vor ihrem 18. Geburtstag – ihren ersten ITF-Titel im Einzel in Klosters (Schweiz). In bester Form reiste Stusek also nach Hamburg, wo sie mit einer Wildcard sofort im Hauptfeld gefordert war.

MSC Hamburg Ladies Open: Stusek gewinnt ihr erstes WTA-Match

Anzeige

In der ersten Runde traf die Deutsche auf Nadia Podoroska, die ehemalige Nummer 36 der Welt. Einen intensiven ersten Satz verlor Stusek nach 62 Minuten mit 4:6, nachdem sie fünf Spielbälle bei 4:4 sowie drei Breakbälle bei 4:5 nicht nutzen konnte. Im zweiten Satz steigerte sich Stusek noch einmal und diktierte das Tempo gegen die Argentinierin. Der zweite Durchgang ging entsprechend mit 6:3 an Stusek.

Im dritten Satz machte Stusek dann den frischeren Eindruck, schnappte sich im ersten Returnspiel das Break, musste beim 4:4 dann ihrerseits ein Break hinnehmen, konterte aber direkt. Nach 2:30 Stunden gewann Stusek mit 4:6, 6:3 und 6:4 und steht damit zum ersten Mal in der zweiten Runde eines WTA-Turniers.

Anzeige

„Das war mein größter Erfolg bis jetzt“, merkte man Stusek kurz nach der Partie die Freude an, „das kann man nicht in Worte fassen.“ Sie habe sich auf dem Platz wohlgefühlt und versucht, „mein Herz auf dem Platz zu lassen“. Auch nach dem verlorenen ersten Satz blieb Stusek klar im Kopf. Mit der Gelegenheit, die ihr durch die Wildcard geboten wurde, seien Rückschläge keine Option, sagte sie. „Ich versuche es einfach, jedes Mal zu genießen, wenn ich auf den Platz gehe. Es ist etwas Einzigartiges.“ Für Stusek geht es in der zweiten Runde gegen die Hamburgerin Tamara Korpatsch oder Victoria Jimenez Kasintseva aus Andorra. Im Doppel tritt sie zudem mit der Mainzerin Nastasja Schunk an.

Barthel spricht am Rothenbaum über möglichen Trainer-Job

Anzeige

Seitdem Stusek 2008 das Licht der Welt erblickt hat, ist Mona Barthel als Tennis-Profi aktiv. Die 36-Jährige gab 2007 ihr Debüt auf der internationalen ITF-Tour. Auch Barthel ist in Hamburg im Hauptfeld dabei, musste sich aber durch die Qualifikation kämpfen. Dort gewann sie beide Matches in je drei Sätzen.

Mona Barthel ist noch als Spielerin aktiv, könnte sich aber auch nach ihrer aktiven Karriere vorstellen, im Tennis aktiv zu bleiben. WITTERS

Nach ihrem Quali-Erfolg sprach Barthel über eine mögliche Karriere nach der Karriere im Tennisbereich. Zwar habe sie noch keine „konkreten Pläne“ für die Zukunft, aber eine Tendenz ließ sich bei der Tennis-Verrückten dennoch heraushören. „Ich kann mir vorstellen, im Tennis zu bleiben“, verriet Barthel. Auch eine Arbeit als Trainerin könnte sich die Bad Segebergerin demnach vorstellen.

„Zum Glück haben wir mal wieder ein paar junge Spielerinnen“, äußerte sich Barthel zu den vielen Talenten, die am Rothenbaum dabei waren und sind. Einen Job als Trainerin könne sie sich „auf jeden Fall“ vorstellen. „Ich glaube auch, es gibt relativ wenige Damen-Coaches auf der Tour. Das wäre, finde ich, auch ein guter Anreiz. Ich stand auf den Plätzen, ich weiß, wie sich das anfühlt, vielleicht kann man der einen oder anderen da irgendwie helfen“, so Barthel. „Das wäre auf jeden Fall etwas gewesen, was ich früher vielleicht auch gerne gehabt hätte, wenn jemand da gewesen wäre, der einem ein paar Ratschläge hätte geben können.“ Zunächst geht es für Barthel aber als Spielerin weiter, konkret am Dienstag gegen die an sieben gesetzte Yulia Putintseva aus Kasachstan.