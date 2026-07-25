Sekunden des Schreckens bei der Tour de France: Sepp Kuss wird in einer Abfahrt aus der Kurve getragen und nur von einem Fangnetz vor dem Sturz in eine tiefe Schlucht bewahrt. Der US-Star bleibt unverletzt – verliert aber den möglichen Etappensieg.

Sepp Kuss kam in der Rechtskurve zum Sturz. Ein angebrachtes Fangnetz rettete den US-Amerikaner vor dem Fall in die Tiefe. Sportschau (Screenshot)

Es waren nur wenige Zentimeter, die Sepp Kuss womöglich das Leben retteten. Auf der Königsetappe der Tour de France nach Alpe d’Huez verlor der US-Amerikaner in einer Abfahrt die Kontrolle über sein Rad – und wurde erst von einem Fangnetz gestoppt. Direkt dahinter ging es steil in die Tiefe.

Die dramatische Szene ereignete sich rund sechs Kilometer vor dem Ziel. Kuss war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einem möglichen Etappensieg, als er innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal stürzte. Nach seinem ersten Unfall konnte der 31-Jährige die Fahrt noch schnell fortsetzen. Der zweite Zwischenfall hätte dagegen weitaus schlimmer enden können.

Sepp Kuss rutscht auf der Betonbegrenzung am Rande zur Schlucht

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In einer Rechtskurve wurde der Fahrer des Teams Visma-Lease a Bike zu weit nach außen getragen. Kuss schaffte es noch, während der Fahrt vom Rad zu springen, und rutschte an einer etwa 80 Zentimeter hohen Betonbegrenzung entlang. Ein darüber angebrachtes Fangnetz hielt ihn schließlich auf. Nur wenig weiter hätte Kuss den steilen Abhang hinunterstürzen können.

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Der Sportdirektors des Teams, Marc Reef, sagte: „Er hätte den Sieg verdient gehabt, aber unglücklicherweise ist er dann zweimal gestürzt. Den ersten Sturz habe ich auch nicht gesehen, dann kam der Crash in der Rechtskurve. Er musste erst mal wieder zu sich kommen“, sagte Reef. Sein erleichtertes Fazit: „Gut, dass es das Netz gab.“

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Richard Carapaz schnappt Kuss den Etappensieg weg

Kuss kam mit dem Schrecken davon und blieb augenscheinlich unverletzt. Den möglichen Etappensieg war er allerdings los. Richard Carapaz aus Ecuador zog an ihm vorbei und gewann die 170,9 Kilometer lange Königsetappe. Auch Remco Evenepoel überholte Kuss noch, der als Dritter ins Ziel kam.

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Carapaz feierte damit seinen zweiten Etappensieg bei der Tour und sicherte sich zugleich das Bergtrikot. Hinter ihm komplettierten Evenepoel und Kuss das Tagespodium.

Pogacar verhilft Teamkollege Isaac Del Toro zum Podium

Tadej Pogacar hielt sich im Finale dagegen zurück. Der Mann im Gelben Trikot unterstützte seinen Teamkollegen Isaac Del Toro, der Rang drei in der Gesamtwertung und das Weiße Trikot des besten Jungprofis verteidigte. Beide erreichten das Ziel Arm in Arm, 1:05 Minuten hinter Carapaz.

„Vielleicht werden die Leute darüber sprechen, wie ich Isaac aufs Podium geholfen habe. Aber zuerst einmal hat er mir geholfen, ins Gelbe Trikot zu kommen“, sagte Pogacar. Der Slowene geht mit 6:26 Minuten Vorsprung auf Evenepoel in die Schlussetappe und steht damit unmittelbar vor seinem fünften Gesamtsieg.

Damit würde Pogacar mit den bisherigen Rekordgewinnern Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx und Miguel Indurain gleichziehen. Doch die gefährlichste Szene des Tages hatte nichts mit dem Kampf um das Gelbe Trikot zu tun. Kuss verlor zwar den Etappensieg – hatte aber riesiges Glück im Unglück. (mp/sid)