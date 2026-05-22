Das gab es noch nie! Traum vom deutschen Finale am Rothenbaum lebt

Im Einzel stehen die Chancen auf ein deutsches Finale bei Turnieren von größerer Turnierordnung denkbar gering. Die Lücke zwischen der deutschen Nummer eins Alexander Zverev (3.) und dem nächstbesten Yannick Hanfmann (55.) ist häufig zu groß. Trotz der Absage von Zverev und dem Aus von Hanfmann besteht bei den Bitpanda Hamburg Open am Rothenbaum jetzt aber doch begründete Hoffnung auf ein deutsches Finale. Nach einer Aufgabe steht ein Finalist bereits kampflos fest.

Seit Beginn der Open Era (1969) gab es das noch nie. Das letzte Mal, dass zwei deutsche im Finale gegeneinander gespielt, war 1964. Damals trugen Wilhelm Bungert und Christian Kuhnke das letzte deutsche Endspiel am Rothenbaum aus, mit besserem Ende für Bungert (0:6, 6:4, 7:5, 6:2). Ein Doppel-Finale mit vier Deutschen gab es noch nie. Zwei Deutsche kämpften in der Open-Era-Zeit zumindest schon um den Titel. 2021 besiegte Tim Pütz mit dem Australier Michael Venus Kevin Krawietz mit seinem Partner Horia Tecau (6:3, 6:7, 10:8).

Hamburg Open: Krawietz und Pütz sorgen für Fan-Boom

Das schien Krawietz gar nicht gefallen zu haben. 2023 verbündete er sich mit Pütz und trat gemeinsam mit seinem Final-Gegner am Rothenbaum an. Prompt gewann das deutsche Top-Duo zweimal in Folge. Die Mission des dritten Titels 2025 wurde durch eine Handverletzung von Tim Pütz gestoppt, die er sich in der ersten Runde am Rothenbaum, zuzog. Trotz dieser Verletzung gewannen die beiden ihr Match, konnten in der zweiten Runde jedoch nicht mehr antreten.

2026 starteten sie in Hamburg erneut als deutsches Top-Duo, um um den Sieg zu spielen. In ihrem ersten Match sorgten sie auf dem Nebenplatz M1 bereits für einen so großen Fan-Andrang, dass es zum Einlassstopp kommen musste. Auch im Viertelfinale wurde ihr Match wieder auf den Außenplatz gelegt. Während Ignacio Buse im großen Stadion ins Halbfinale einzog, sorgten Krawietz und Pütz erneut für den Fan-Boom außerhalb.

Kevin Krawietz und Tim Pütz (r.) begeistern die Fans am Rothenbaum. IMAGO/Tischler Kevin Krawietz und Tim Pütz (r.) begeistern die Fans am Rothenbaum.

Erneut spielten sie sich vor rund 1500 Fans in einen Rausch und schlugen das Österreich-Duo aus Alexander Erler und Lucas Miedler souverän mit 6:3 und 7:5. Damit lösten sie ihr Halbfinal-Ticket, in dem sie eigentlich am Freitag auf das Duo aus Guido Andreozzi und Manuel Guinard treffen sollten. Doch das war gar nicht nötig. Denn Andreozzi konnte wegen Problemen am rechten Bein nicht antreten. Der erste Teil des deutschen Finals stand also ohne Halbfinale fest.

Schnaitter und Wallner überraschen am Rothenbaum

Spannender könnte hingegen ein vorausschauender Blick ins Finale sein. Denn dort könnte Historisches passieren. Parallel zu Krawietz und Pütz spielten nämlich Jakob Schnaitter und Mark Wallner auf dem noch kleineren Nebenplatz M2 um den Einzug ins Halbfinale. Sie erhielten eine Wildcard für das Hauptfeld und lagen im Championstiebreak der ersten Runde bereits mit 2:7 zurück. Sie kämpften sich jedoch zurück und gewannen schließlich mit 10:8.

Jakob Schnaitter und Mark Wallner (r.) stehen am Rothenbaum im Halbfinale. WITTERS Jakob Schnaitter und Mark Wallner (r.) stehen am Rothenbaum im Halbfinale.

Im Viertelfinale trafen sie auf das an zweit gesetzte Duo aus Christian Harrison und dem Doppel-Weltranglistenersten Neal Skupski. Sensationell und sogar souveräner als noch in Runde eins gewannen sie mit 7:5 und 6:4.

Das könnte Sie auch interessieren: Zverev-Absage mit fadem Beigeschmack: Das sagen die Fans am Rothenbaum

Im Halbfinale treffen sie auf das französisches Duo aus Sadio Doumbia und Fabien Reboul. Aufgrund der verschiedenen Turnierseiten, auf denen sich Krawietz/Pütz und Schnaitter/Wallner befinden, kann es erst im Finale zum Aufeinandertreffen kommen.

Gewinnen Sie Premiumtickets für den Rothenbaum

Emirates und die Hamburger Morgenpost verlosen 3×2 Premium-Sitzplätze für die Bitpanda Hamburg Open 2026 für Samstag, 23.05.2026 (Finale). Die internationale Fluggesellschaft, die täglich Hamburg mit der Welt verbindet, engagiert sich seit Jahrzehnten im Tennissport und ist einer der Hauptsponsoren des ATP-500-Sandplatzturniers am Rothenbaum sowie Premier Partner der ATP World Tour.

Emirates ist einer der Hauptsponsoren des Turniers am Rothenbaum. Emirates Emirates ist einer der Hauptsponsoren des Turniers am Rothenbaum.

Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen wollen, beantworten Sie bitte folgende Frage: Wer gewann im Jahr 2025 die Bitpanda Hamburg Open am Hamburger Rothenbaum? Bitte senden Sie den Nachnamen des Gewinners in der Betreffzeile mit einer Mail an verlosung@mopo.de. Bitte geben Sie in der Mail an, für welchen Tag Sie Tickets gewinnen wollen (auch Mehrfachnennung möglich) und geben Sie zudem eine Telefonnummer an, über die wir Sie im Falle eines Gewinns erreichen können. Einsendeschluss ist jeweils am Vortag des entsprechenden Turniertages um 12 Uhr. Tickets für den Mittwoch werden entsprechend am Dienstag verlost, Tickets für den Donnerstag am Mittwoch, usw.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb.