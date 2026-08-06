Bei den Galoppern in Horn schlagen in dieser Woche Beach-Star auf. Was dahinter steckt – und wieso der ungewöhnliche Besuch eine letzte Chance ist.

Das Elite16-Turnier in Hamburg stand vor dem Aus. Dann nahm sich Alexander Walkenhorst der Sache an und gab dem Beachvolleyball-Event mit dem Umzug an die Horner Rennbahn eine womöglich letzte Chance aufs Überleben. Viele sehen in der neuen Spielstätte einen Rückschritt, Walkenhorst hingegen das Potenzial für einen Neuanfang.

Glamourös kommt das neue Gelände nicht daher, umringt von Wohngebieten, einem Kleingartenverein und ganz viel Grün. Vielleicht ist es aber die genau richtige Umgebung, um die Reset-Taste zu drücken. „Ich sehe es wie einen kompletten Neustart“, sagt Walkenhorst zur MOPO. Weil das Stadion am Rothenbaum nicht verfügbar und die Finanzierung nach dem Ausstieg der Vermarktungsagentur Volleyball World völlig offen war, drohte der Austragung in Hamburg das Ende. Das wollte Walkenhorst nicht hinnehmen: „Es wäre fatal, wenn das internationale Turnier am Standort Hamburg eingeschlafen wäre.“

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Sein Ansatz: Unmittelbar nach dem Elite16-Turnier, das noch bis Sonntag andauert (live bei Sportdigital), findet auf dem gleichen Areal in der kommenden Woche die German Beach Tour (GBT) statt, die Walkenhorst mit seinen Agenturen ohnehin veranstaltet. So sollen in Horn Synergien entstehen, die das Event wirtschaftlich tragfähig machen. Sand und Infrastruktur können doppelt genutzt, Tickets aber zweimal verkauft und die Zwischenzeit etwa für Firmenevents genutzt werden.

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Cinja Tillmann und Svenja Müller mit guten Chancen auf der Horner Rennbahn

Bei der GBT habe sich das bewährt. Für die Spielstätte gilt das noch nicht: Auf der Beachvolleyball-Landkarte ist die Rennbahn ein weißer Fleck. In den vergangenen Tagen entstand dort eine Arena mit Platz für 2000 Zuschauer. Court und Tribünen stehen seit vergangener Woche. Viele infrastrukturelle Arbeiten übernehmen externe Partner, andere Dinge steuert Walkenhorsts Team selbst bei.

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Die Beachvolleyball-Stars müssen sich an einen neuen Standort gewöhnen. Witters

Weil das Gelände viele Voraussetzungen bereits erfülle, sei es „eine sehr gute Location, um so ein Sportevent hier aufzubauen“, sagt Walkenhorst, der beim Elite16-Turnier vier deutsche Teams im Hauptfeld begrüßen darf: Bei den Frauen können sich Cinja Tillmann und Svenja Müller als Weltranglistensiebte gute Chancen ausrechnen, bei den Männern sind drei Duos am Start – Paul Henning und Lukas Pfretzschner, Philipp Huster vom ETV mit Sven Winter und Hamburgs Olympia-Held Nils Ehlers, der mit Lui Wüst spielt.

Die dezentrale Lage erachtet Walkenhorst nicht als Problem. Etwas mehr Anreise für einen ganzen Tag Beachvolleyball? „Ich glaube nicht, dass das für die Leute den Ausschlag gibt, nicht zu kommen.“ Der Ex-Nationalspieler ist sich sicher, dass die Rennbahn zur Dauerlösung taugt. „Dafür sind wir angetreten“, sagt er: „Ich will das Ding hier aufbauen.“ Und damit den Turnier-Standort Hamburg retten.