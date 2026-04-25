Der Name passt: Darts-Stars Littler und Bunting werden Partner auf der Rennstrecke

Darts-Weltmeister Luke Littler hat offenbar eine neue Leidenschaft für sich entdeckt. Gemeinsam mit seinem englischen Landsmann und Darts-Kollegen Stephen Bunting investiert der 19-Jährige in ein Rennpferd. Für den Hengst mit dem Namen Bunting Mental gab Luke Littler und Bunting laut „The Sun“ 54.000 Pfund (ca. 62.200 Euro) aus. Angelehnt ist der Name an den Fangesang „Let’s Go Bunting Mental“, mit dem Dartsanhänger Bunting feiern.

Trainiert wird Bunting Mental von Hugo Palmer. „Die meisten unserer bekannten Sportler, die Pferde besitzen, gehören zu meiner Generation, daher ist es großartig, Leute der nächsten Generation dabei zu haben“, sagte Palmer (46) der „Sun“. Bunting gilt seit Längerem als Fan des Pferdesports, während Littler im März mit seiner Freundin Faith sowie unter anderem den Dartsprofis Luke Humphries und Nathan Aspinall mehrfach beim Cheltenham Festival gesichtet worden war und dort auch Geld durch Wetten gewonnen haben soll.

In der Darts-Szene führt Littler die Weltrangliste mit großem Vorsprung an. Bunting liegt auf Platz neun.

Darts-Stars machen gemeinsame Sache mit Michael Owen

Littler und Bunting besitzen den zweijährigen Hengst gemeinsam mit einer weiteren Sportgröße: dem ehemaligen englischen Fußball-Nationalspieler Michael Owen, der unter anderem für die Lieblingsklubs der beiden spielte, Manchester United (Littler) und FC Liverpool (Bunting). Bunting Mental soll laut Palmer voraussichtlich im Juni sein Debüt feiern. (sid/dj)