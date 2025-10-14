Darts-Sensation in England! Weltmeister Littler scheitert an einer Landsfrau

Darts-Weltmeister Luke Littler hat seinen nächsten WM-Titel verpasst – und wie. Der 18-Jährige, der erst weniger als 24 Stunden zuvor in Leicester gegen Luke Humphries (30) souverän seinen ersten Titel beim World Grand Prix gewonnen hatte, schied im Halbfinale der Jugend-WM in Wigan im Halbfinale überraschend gegen seine Landsfrau Beau Greaves aus.

Der jüngste Weltmeister in der Geschichte des Dartsports verlor gegen die 21-jährige Engländerin mit 5:6. Damit gelang Greaves Historisches, denn sie steht als erste Frau im Finale einer Jugend-Weltmeisterschaft (23. November) und trifft dort auf den niederländischen Titelverteidiger Gian van Veen (23).

„Ich hatte zwei 10-Darter, habe die Doppel-12 für einen 9-Darter verfehlt und konnte trotzdem nicht gewinnen“, schrieb Littler auf Instagram. Für das Finale wünschte er ihr viel Erfolg. Erst kurz zuvor war bekanntgeworden, dass Greaves als erst zweite Frau der PDC-Historie eine Tour Card erhält.

Littler scheitert bei der Jugend-WM an Beau Greaves

Littler hatte erst am Sonntag mit einer Machtdemonstration erstmals den World Grand Prix gewonnen. Er ließ dem Weltranglistenersten und Ex-Weltmeister Humphries beim 6:1 keine Chance. Danach hatte er seine Teilnahme bei der Jugend-WM bestätigt – er wolle einfach ein bisschen Spaß haben und alle treffen.

Er hat nun den World Grand Prix, die Weltmeisterschaft, das World Matchplay, die Premier League, die UK Open, den Grand Slam und die World Series Finals gewonnen. Von den wichtigsten Einzel-Major-Turnieren fehlen ihm nur noch das World Masters, die European Darts Championships und die Players Championship Finals. Dabei spielt Littler erst seit dem vergangenen Jahr auf der Profitour. An den Weltranglistenersten Humphries ist er zudem weiter herangerückt. (dpa/fw)