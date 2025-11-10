„Dann nimmt man jede Kappe, die verfügbar ist“: Prinz Harry erklärt seinen Fauxpas

Prinz Harry hat sich dafür entschuldigt, bei den Endspielen der nordamerikanischen Major League Baseball zwischenzeitlich eine Cap der am Ende siegreichen Los Angeles Dodgers getragen zu haben. Er sei „unter Zwang“ gewesen, sagte er dem kanadischen Fernsehsender CTV. Die Dodgers gewannen die World Series 4:3 gegen die Toronto Blue Jays. Prinz Harrys Vater König Charles III. ist das offizielle Staatsoberhaupt Kanadas.

Im vierten Spiel der World Series im Dodger Stadium hatte Harry auf Einladung der Klubbesitzer die Mannschaftsbank (dugout) der Dodgers besucht. Die blaue Cap der Gastgeber zu tragen, sei ein Akt der Höflichkeit gewesen. „Ich hatte keine Wahl“, sagte er und ergänzte scherzhaft: „Wenn man oben nicht mehr viel Haar hat und unter Flutlicht sitzt, nimmt man jede Kappe, die verfügbar ist.“

Mehrere Medien bezeichneten den Vorfall als „Hat-Gate“. Prinz Harry, der in Los Angeles wohnt, stellte in dem Interview allerdings klar, dass er bei Spiel fünf in Los Angeles sowie bei den Spielen sechs und sieben in Toronto, wo er Kriegsveteranen besuchte, eine Kappe der Blue Jays getragen habe. „Ich war durchgehend Blue Jays“, die Niederlage in der World Series bedauere er: „Ich bin am Boden zerstört, dass die Blue Jays verloren haben.“ (sid/jh)