„Dann hauen alle drauf“: Expertin Kerber warnt Zverev

Auch für Angelique Kerber kann Alexander Zverev bei den diesjährigen French Open angesichts der inzwischen sehr guten Titelchancen nicht nur gewinnen. „Klar, wenn er verliert, dann hauen alle drauf. Wenn er gewinnt, dann feiern alle – das ist im Leistungssport leider so“, sagte die Ex-Tennisspielerin am Rande des Sandplatz-Turniers in Paris.

Die 38-jährige Kerber, die in ihrer Karriere anders als Zverev Grand-Slam-Titel feiern konnte, gab dem Hamburger einen Rat. Er dürfte sich über die Ausgangslage „gar nicht Gedanken machen. Wenn man einen Grand Slam gewinnt, dann gewinnt man den.“

Kerber: Zverev sollte sich „gar nicht Gedanken machen“

Zverev spielt am Dienstagnachmittag (Eurosport live) gegen Spaniens Jungstar Rafael Jódar im Viertelfinale von Roland Garros. Aufgrund des frühen Ausscheidens von Jannik Sinner und Novak Djokovic sowie des verletzungsbedingten Fehlens von Carlos Alcaraz steht dem Hamburger die Tür zu seinem ersten Grand-Slam-Titel weit offen.

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Dass sich Zverev öffentlich mit Titelansprüchen zurückhält, sei völlig richtig. Der 29-Jährige solle „wirklich von Tag zu Tag schauen“, sich seiner Stärken bewusst sein und „vielleicht dann in den wichtigen Momenten nicht so sehr nachdenken“, meinte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin. Aber all das sei „natürlich nie einfach“, sagte Kerber, die nach einem Kurz-Comeback als Mutter 2024 endgültig ihre Tennis-Karriere beendet hatte. Sie wünsche Zverev für dessen Titelmission „alles Gute“.(dpa/ggg)