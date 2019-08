Cyclassics-Jedermann-Rennen: Hamburgs Pedal-Party! Eine ganze Stadt dreht am Rad

Sommer, Sonne, schnelle Beine! Rund 15.000 Radsport-Enthusiasten – vom Profi-Weltmeister bis zum 80-jährigen Jedermann – und rund eine halbe Million Zuschauer an der Strecke haben Hamburg am Sonntag in ein Velo-Mekka verwandelt, in dem es richtig rundging. Eine Stadt drehte durch – aber leider nicht jeder im Sattel. So mancher war mit den Nerven zu Fuß und einer gar komplett von der Rolle.

„Fantastisch!“, schwärmt der Mann mit dem Gabelstapler auf dem Kopf. Patric ist extra aus Schweden angereist – zum achten Mal. Mit 24 Kollegen einer Gabelstapler-Firma aus Malmö. Das Spielzeug auf dem Helm ist das Erkennungszeichen. „Die Cyclassics sind das beste Rennen mit der besten Stimmung und den nettesten Leuten. Einfach eine große Party.“ Damit sprach er vielen aus dem Herzen.

Rund 15.000 Jedermänner und Jederfrauen haben bei 30 Grad die Strecken über 60, 100 und 150 Kilometer erfolgreich absolviert. Laut Veranstalter kam es dabei zwar zu einigen Stürzen, aber keinen schweren Verletzungen.

Verrückter Auftritt eines Flitzers

Besonders spektakulär war das erstmalig ausgetragene „Fixed42“-Rennen, bei dem 150 Starter aus ganz Europa, die einer Underground-Veloszene angehören, mit Fahrrädern ohne Schaltung und Bremsen (!) von Schenefeld aus die letzten 42 km bis ins Ziel bretterten. „Ich fand das super“, sagte Cyclassics-Organisator Oliver Schiek über das Adrenalin-Rennen.

Viel verrückter war der Auftritt eines Mannes, der am Morgen um 9.40 Uhr für eine kurzzeitige Unterbrechung des Jedermann-Rennens gesorgt hatte. Mit Bremsen an seinem Fahrrad, dafür aber ganz ohne Klamotten war er im Bereich Königstraße auf die Strecke gefahren und dem Fahrer-Feld entgegen. Eine nackte Geisterfahrt. Die Polizei nahm den mutmaßlich unter Drogen stehenden „Flitzer“, der laut Zeugen wirres Zeug von sich gegeben haben soll, in Gewahrsam. Irre, aber letztlich harmlos.

Autofahrer auf der Rad-Strecke

Äußerst gefährlich war dagegen das Verhalten einiger Autofahrer, die die zahlreichen (und in den sozialen Netzwerken reichlich beklagten) Sperrungen in Hamburg und Umland nicht akzeptieren wollten und mit ihrem Fahrzeug auf die Radstrecke fuhren oder sie überquerten. „Gott sei Dank ist nichts passiert“, atmete Schiek auf. Ansonsten sei die Stimmung an der Strecke „bombastisch“ gewesen.

Der Termin für die 25. Jubiläums-Ausgabe der Cyclassics steht schon: Am 16. August 2020 geht es in Hamburg wieder rund.