Cyclassics bringen Hamburger Wahrzeichen zurück – Waseberg wird häufiger überquert

Die Radprofis bei der 28. Ausgabe des World-Tour-Eintagesrennen Cyclassics werden nach mehrjähriger Abstinenz wieder die Hamburger Köhlbrandbrücke überqueren. Das teilten die Organisatoren mit.

Seit der vergangenen Woche ist bereits bekannt, dass das Radsport-Großereignis am 17. August zum ersten Mal in Niedersachsen startet. Die Cyclassics beginnen auf dem Marktplatz in Buxtehude und spielen sich im Vergleich zu den Vorjahren südlich statt nördlich von Hamburg ab.

207 Kilometer, darunter 170 in Hamburg stehen für die knapp 150 Radprofis an. Der bei den Cyclassics berüchtigte Waseberg wird fünfmal überquert statt dreimal im vergangenen Jahr. Das Ziel befindet sich unverändert in der Mönckebergstraße.

Wegmann: „Start in Buxtehude bringt frischen Wind“

„Der Start in Buxtehude bringt frischen Wind, die Fahrt auf der Köhlbrandbrücke bleibt jedem Profi in Erinnerung und die kompakte Abfolge der Waseberg-Anstiege macht es deutlich selektiver. Reine Sprinter werden es schwerer haben”, sagte Fabian Wegmann, sportlicher Leiter der Cyclassics.

Das könnte Sie auch interessieren: „So sind wir nicht“: USC Paloma will Norderstedt im Pokalfinale schocken

Sonst hatten die schnellen Profis bei dem Rennen meist das Sagen. Im vergangenen Jahr gewann der niederländische Sprinter Olav Kooij die 27. Ausgabe. Bei den kommenden Cyclassics dürften die Ausreißer auf mehr Chancen hoffen.(dpa/abl)