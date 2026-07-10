Boris Becker sieht beste Aussichten für Alexander Zverev auf den Titel in Wimbledon. Der Experte glaubt, dass der Hamburger die große Chance auf seinen ersten Triumph bei dem Turnier nutzen kann.

Alexander Zverev ist im All England Club bislang nicht aufzuhalten – und für Boris Becker könnte der Weg zum ersehnten Wimbledon-Titel kaum günstiger sein. „Ich finde, es ist die Chance seines Lebens, Wimbledon zu gewinnen“, sagte der sechsmalige Grand-Slam-Sieger in seinem Podcast mit Andrea Petkovic.

Im Halbfinale am Freitag (14.30 Uhr MESZ/Prime Video) trifft Zverev auf das britische Wildcard-Wunder Arthur Fery, der für den ersten Heimsieg seit Andy Murray im Jahr 2016 sorgen will.

Becker-Lob für Aufschlag und Physis von Zverev

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Ich war immer überzeugt: Mit diesem Aufschlag, mit dieser Physis muss der Kerl doch in Wimbledon gut spielen, das gibt es doch gar nicht“ Boris Becker über Alexander Zverev

„Ich war immer überzeugt: Mit diesem Aufschlag, mit dieser Physis muss der Kerl doch in Wimbledon gut spielen, das gibt es doch gar nicht“, sagte Becker, der den Rasenklassiker an der Church Road dreimal gewann.

Aus seiner Sicht gebe es in diesem Jahr „keinen Grund“, warum Zverev sich am Ende nicht den Titel sichern sollte.

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Becker erwartet Finale gegen Djokovic

Bei Titelverteidiger Jannik Sinner, der in einem möglichen Endspiel auf Zverev treffen könnte, sieht Becker vor dem Halbfinale gegen den siebenmaligen Wimbledon-Champion Novak Djokovic noch Steigerungspotenzial.

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„Ich glaube, dass er sich schon steigern muss gegen Djokovic“, sagte Becker. Über den Serben fand der frühere Tennisprofi erneut lobende Worte: „Ich suche nach neuen Überschriften, um diesen Mann aus Serbien zu beschreiben.“

Nach dem Viertelfinalsieg von Djokovic nach 5:15 Stunden gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime sei Becker „sprachlos“ gewesen. „Ich glaube, dass Djokovic ins Finale kommt“, prognostizierte Becker, der den 24-maligen Grand-Slam-Sieger zwischen 2013 und 2016 trainiert hatte. „Und ich glaube aber dann, dass Sascha Zverev gewinnen wird.“ Becker legt sich also bereits fest. (sid/ggg)