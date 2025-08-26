Bundestrainer im Krankenhaus: Basketballer ohne Coach beim EM-Start

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru wird zum Start der EM in Finnland krankheitsbedingt fehlen. Der Spanier wurde bereits am Montag wegen eines „akuten Infekts” vorsorglich ins Krankenhaus im finnischen Tampere gebracht, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitteilte. „Dort wird er stationär behandelt, mittlerweile geht es ihm deutlich besser”, hieß es. Details nannte der Verband nicht.

Gegen Montenegro am Mittwoch (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) kann Mumbru daher nicht dabei sein. Sein Assistent Alan Ibrahimagic soll das deutsche Team um Kapitän Dennis Schröder zum EM-Start anleiten. Zuvor hatte der Weltverband Fiba mitgeteilt, dass Mumbru am Abend nicht an der Pressekonferenz teilnehmen könne. Beim 95:78 im letzten Testspiel gegen sein Heimatland Spanien stand Mumbru am Samstag noch an der Seitenlinie.

Assistent Ibrahimagic: „Nicht über mich reden”

Ibrahimagic absolvierte im von Baustellen geprägten Bahnhofsviertel von Tampere am Dienstag gleich die Medientermine an Mumbrus Stelle. „Wir haben bisher alles im Team gemacht. Ich fühle mich so, als ob wir es gemeinsam machen. Einer muss da vorne stehen, das bin ich. Wir hoffen, dass Alex so bald wie möglich zurück ist”, sagte der 47-Jährige. „Ich will nicht zu viel über mich reden”, fügte Ibrahimagic an.

Der Assistent geht davon aus, dass seine Aushilfe als Chefcoach auf das eine Spiel beschränkt ist und Mumbru am Freitag gegen Schweden wieder an der Seitenlinie sein kann.

Auch die Spieler wurden von der Nachricht am Montag überrascht. „Das ist natürlich nicht schön. Natürlich hätten wir gerne mit Alex das erste Spiel gemacht. Aber es hilft ja nichts. Wir können es nicht ändern”, sagte Center Johannes Thiemann.

Erstes Turnier für Mumbru

Beim ersten Training im finnischen Tampere am Montag war Mumbru schon nicht mehr dabei. Schröder und seine Teamkollegen nahmen ein Video mit Genesungswünschen auf und schickten es dem 46-Jährigen zu.

Für den Spanier Mumbru ist es das erste Turnier mit Deutschland. Er tritt das schwere Erbe von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert an. Nach dem Auftakt gegen Montenegro ist am Donnerstag spielfrei. Am Freitag (12.30 Uhr) geht es gegen Schweden, am Samstag (12.30 Uhr) gegen Mitfavorit Litauen. Wann Mumbru zurückkehrt, blieb am Dienstag zunächst offen. (dpa/pmk)