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Bundesliga-Lizenz „erschlichen“? Erste Entscheidung im Zoff um Handball-Nordklub

Lars Jagieniak von HSG Krefeld Niederrhein setzt sich im Zweikampf gegen HSG Nordhorn-Lingen durch.
Lars Jagieniak von HSG Krefeld Niederrhein setzt sich im Spiel gegen HSG Nordhorn-Lingen durch.

„Erschlichene Lizenzen“ und „geschönte Zahlen“? Krefeld-Niederrhein zeigt Ligakonkurrenten Nordhorn-Lingen an. Das Gremium der Handball-Bundesliga reagiert.

Im Zoff um einen Startplatz in der 2. Handball-Bundesliga hat die HSG Krefeld Niederrhein eine Niederlage gegen die HSG Nordhorn-Lingen erlitten.

Krefeld hatte offensiv die Rechtmäßigkeit der Lizenzerteilung für den ehemaligen deutschen Vizemeister angezweifelt. Das Vertrauensgremium der Erst- und Zweitligisten wies die entsprechenden Anträge nun aber zurück, wie die Handball-Bundesliga GmbH am Mittwoch mitteilte.

Handball-Bundesliga: Lizenz-Zoff zwischen Krefeld und Nordhorn

Zweitliga-Absteiger Krefeld hatte von einer „mutmaßlich erschlichenen“ Lizenz des Konkurrenten gesprochen und sogar Strafanzeige erstattet. Die HSG Nordhorn-Lingen lebe „seit der Saison 2024/25 deutlich über ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten“, so der Vorwurf, bei den Lizenzanträgen sei „in offenbar beträchtliche Ausmaße mit geschönten Zahlen“ gearbeitet worden.

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Das unabhängige Vertrauensgremium des HBL e.V. erklärte nun, dass „keine Anhaltspunkte ersichtlich“ seien, dass die Lizenz für 2026/27 „nicht rechtmäßig ergangen“ sei. Weil Krefeld aber die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche initiiert hat, dürfte der Streit noch nicht beendet sein. (sid/mkw)

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