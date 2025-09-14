„Bringt Gold nach Hause!“ Zahlreiche Promis fiebern mit den deutschen Basketballern

Weltmeister-Coach Gordon Herbert drückt den deutschen Basketballern beim EM-Finale die Daumen. „Ich wünsche den Spielern, Trainerteam und dem Verband alles Gute für Sonntag. Bringt Gold nach Hause“, sagte der frühere Bundestrainer in einer Videobotschaft auf dem Instagram-Kanal der Bundesliga. Am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) trifft Deutschland im Endspiel von Riga auf die Türkei.

Herbert, derzeit Trainer von Bayern München, hatte die Mannschaft zu EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023 geführt, nach Platz vier bei Olympia in Paris im Vorjahr übergab er das Amt an Álex Mumbrú. Mit dem Spanier greifen Kapitän Dennis Schröder und Co. nach dem zweiten EM-Titel nach 1993.

Deutsche Basketballer kämpfen im EM-Finale um den Titel

Auch Weltmeister Niels Giffey, der nach Olympia aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war, schickte Worte der Unterstützung in die lettische Hauptstadt. „Viel Erfolg im Finale! Ihr spielt so geil zusammen, genießt jeden Moment zusammen. Wir glauben alle an euch. Viel, viel Glück“, sagte der 34-Jährige.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann ist ebenfalls von den deutschen Basketballern beeindruckt und drückt im EM-Finale die Daumen. „Das Beeindruckende an der Mannschaft ist, dass sie Widerstände wie gegen Slowenien auch übersteht“, sagte Nagelsmann beim Wochenende des Amateurfußballs auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main.

Im Viertelfinale gegen Slowenien hatten die deutschen Basketballer lange zurückgelegen und sich am Ende trotzdem durchgesetzt. „Das war für mein Empfinden – ich bin jetzt kein Basketballer – kein Spiel, was super glattlief. Und trotzdem haben sie es gewonnen“, sagte Nagelsmann. „Das zeichnet sie schon aus, dass sie als Team super viel miteinander kommunizieren, viel sprechen, einen guten Geist haben.“ (mp/sid/dpa)