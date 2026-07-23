Die an Position eins gesetzte Oleksandra Oliynykova ist bei den MSC Hamburg Ladies Open ins Viertelfinale eingezogen. Bei ihren beiden Siegen am Rothenbaum erkannte man bei der Ukrainerin vor allem eines: Kampfgeist. Der zeichnet sie nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz aus. Mit noch mehr Herzblut kämpft sie gegen den russischen Angriffskrieg auf ihr Heimatland. Am Rothenbaum könnte auf sie jetzt eine Spielerin warten, die sie zuvor schon heftig beschuldigt hatte. Auch in Hamburg sprach sie vom „Verstoß gegen die Werte des Sports“.

Auf dem Platz fällt Oliynykova auf. Auf den ersten Blick springt ihr Äußeres ins Auge. Die 25-Jährige trägt Piercings im Gesicht und Tattoos an Hals und Armen. Zudem bestickt sie ihre Wangen mit Glitzersteinchen. Bei genauerem Hinsehen fällt sie auch durch ihr Spiel auf. Sie setzt ihre Power dosiert ein, spielt viele Bälle hoch bis hin zur Höhe des Daches, das am Donnerstag jedoch offenbleiben konnte, und zieht nicht bei jedem Schlag voll durch.

Oliynykova finanziert Drohnen für die Ukraine

Anzeige

Aber auch neben dem Platz sorgt Oliynykova regelmäßig für Aufsehen. Im Kontext des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine spricht sie sich regelmäßig gegen russische und belarussische Athletinnen und Athleten aus. Im Mai beschuldigte sie in einem „Bild“-Interview unter anderem Karen Khachanov (Russland) und Aryna Sabalenka (Belarus), „aktiv Zeichen für ihre Regime“ zu setzen.

Sie ruft öffentlich dazu auf, die ukrainischen Verteidiger zu unterstützen. Das tut sie unter anderem über ihre Initiative „Drones4UA.org“. „Vielleicht kennen Sie mich von Roland Garros, Wimbledon, den US Open oder anderen Turnieren“, schreibt sie dort. „Während ich auf den Tennisplätzen der Welt antrete, lebt mein Land bereits im fünften Jahr eines umfassenden Krieges. Seit 2022 führt Russland einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine – zerstört Städte, terrorisiert Zivilisten und versucht, unsere Freiheit und die Freiheit Europas auszulöschen.“

Anzeige

Seit 2024 habe die Organisation „hunderte Dinge“ wie „Drohnen, Fahrzeuge, Ausrüstung und andere Unterstützung, die Leben rettet und dem Guten hilft, das russische Böse zu besiegen“, beigesteuert. „Mein Vater und mein Freund verteidigen derzeit meine Heimat“, so Oliynykova. „Drones4UA.org ist mein Weg, ihnen und ihren Kameraden zu helfen.“

Am Rothenbaum warf sie Schunk aus dem Turnier

Anzeige

Ihr Spielstil verhalf Oliynykova in den vergangenen Wochen und Monaten zu einem Traumlauf. 2025 stand sie noch auf Rang 297 der Weltrangliste, mittlerweile hat sie den Sprung in die Top 50 geschafft und ist 45. – es ist ihr bisheriger Bestwert, den sie durch ihre Siege in Hamburg bereits auf Rang 43 im Live-Ranking verbessern konnte. Auch in Hamburg konnte sie mit ihrem Spiel punkten – jeweils häufiger als ihre Gegnerin.

Sie selbst habe „keine Ahnung“, wie ihr Aufschwung zu erklären sei. „Ich bin sehr motiviert, mein Land zu repräsentieren. Das Wichtigste ist für mich, für meine Leute zu spielen. Tennis gibt mir die Möglichkeit, über die Ukraine zu sprechen und die ukrainische Armee zu unterstützen“, verriet Oliynykova nach ihrem Zweitrunden-Match. „Manchmal ist es sehr hart, weil man über sehr komplizierte Dinge nachdenkt. Ich lebe in der Ukraine und habe manchmal keine Ahnung, wo ich zwischen den Turnieren hingehe und wie ich mich angemessen regenerieren soll. Es ist emotional auch sehr schwierig für mich, weil meine Familie und mein Freund in der Ukraine leben.“

In der ersten Runde warf die an Position eins gesetzte Spielerin Nastasja Schunk aus Mainz nach einem engen Dreisatz-Match aus dem Turnier. „Es war sehr hart gegen sie. Ich war schon darauf vorbereitet, zu verlieren und zu verstehen, dass sie einfach ein gutes Match gespielt hat. Am Ende war ich wirklich glücklich“, sagte Oliynykova kurz nach dem Spiel.

Hitziges Duell im Viertelfinale der MSC Hamburg Ladies Open möglich

In der zweiten Runde wartete die Weltranglisten-153. Leyre Romero Gormaz – und der nächste harte Kampf. Im ersten Satz war es ein Hin und Her inklusive sechs Breaks, ehe es in den leistungsentsprechenden Tiebreak ging, den Oliynykova mit 7:3 für sich entscheiden konnte.

Romero Gormaz startete im zweiten Durchgang besser, ging früh mit 2:0 in Führung. Zwar konnte Oliynykova noch zum 2:2 ausgleichen, verlor anschließend aber noch mit 3:6. Im Entscheidungssatz warf sich die Ukrainerin wieder voll rein – wortwörtlich. Regelmäßig lag sie nach intensiven Ballwechseln und vollem Körpereinsatz am Boden. Der Kampfgeist sollte sich aber lohnen. Schnell ging sie im dritten Satz mit 4:0 in Führung und verwandelte nach 2:39 Stunden ihren zweiten Matchball zum 7:6, 3:6, 6:2.

Oleksandra Oliynykova warf sich bei den MSC Hamburg Ladies Open am Rothenbaum voll rein. WITTERS

Im Viertelfinale könnte Oliynykova auf Yulia Putintseva treffen. Die Kasachin wurde in Russland geboren und spielt seit 2012 für Kasachstan. Dafür müsste Putintseva am Donnerstagabend zunächst gegen Qualifikantin Elina Avanesyan aus Armenien gewinnen. Im Mai trafen Oliynykova und Putintseva bereits beim WTA-500-Turnier in Straßburg aufeinander. Im Vorhinein richtete Oliynykova heftige Beschuldigungen in die Richtung ihrer Kontrahentin.

Kein Handshake mit Putintseva: „Das ist unmoralisch“

Zuvor hatte Putintseva an dem Tennis-Show-Event Northern Palmyra Trophies teilgenommen – einem Turnier, das in St. Petersburg mit Unterstützung des russischen Energiekonzerns Gazprom ausgetragen wird. „An einem Gazprom-Turnier teilzunehmen, ist eine direkte und aktive Unterstützung des Krieges gegen die Ukraine“, schrieb Oliynykova auf Instagram. „Das wird nicht vergessen und kann nicht einfach mit der Zeit ‚zurückgesetzt‘ werden.“

Weiter schrieb sie: „Blutiges Geld anzunehmen, ist unmoralisch und widerspricht dem Grundgedanken der Menschlichkeit.“ Zudem verkündete sie, „solchen Spielerinnen nicht die Hand zu geben, unabhängig davon, für welches Land sie antreten“. Oliynykova stellte klar: „Meine Entscheidung ist es, direkt und klar darüber zu sprechen.“ In Straßburg gewann sie mit 6:4, 6:4 gegen Putintseva, der übliche Handschlag nach dem Spiel blieb aus.

„Was auf dem Platz passiert, bedeutet nicht allzu viel“

Nach dem Sieg gegen Romero Gormaz erneuerte sie ihr Statement und stellte klar: „Das Problem ist, dass wir keine angemessene Reaktion sehen. Manche Spieler nehmen an einem Turnier teil, das von einem Sponsor von Kriegsverbrechen organisiert wird. Das verstößt gegen die Werte des Sports, dagegen äußere ich mich klar.“

Gleichzeitig stellte sie klar, dass ihre Matches im Vergleich zu dem, was auf der Welt passiere, „nicht allzu viel bedeuten“. Spiele gegen Personen wie Putintseva hätten keine zusätzliche Bedeutung für sie: „Es ist nur ein Tennis-Match. Was auf dem Platz passiert, bedeutet nicht allzu viel.“