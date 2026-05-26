Landung neben der Matte: Deutscher Leichtathlet schwer verletzt

Stabhochspringer Torben Blech muss die Saison nach einem schweren Wettkampf-Unfall beenden. „Schwere Zeiten stehen bevor. Schwere Verletzung und Saison-Aus – weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen“, teilte der 31-Jährige bei Instagram mit.

Dort postete er auch ein Video von dem schlimmen Unfall. Darauf ist zu sehen, wie er beim Leichtathletik-Meeting im rheinland-pfälzischen Bad Bergzabern neben der Matte landet.

Blech: „Kopf ist zum Glück nichts passiert“

„Ich bin mit dem Unterschenkel auf dem Asphalt aufgekommen und mit dem Oberkörper bis zur Hüfte auf der Matte gelandet. Meinem Kopf ist zum Glück nichts passiert“, sagte Blech der „Siegener Zeitung“. „Wie es dazu gekommen ist, kann ich technisch gar nicht beschreiben. Das ist das erste Mal, dass mir das in sieben Jahren passiert ist.“ Der Leverkusener musste seinen Wettkampf nach einem Versuch bei 5,45 Metern abbrechen.

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Viel Zuspruch erhielt der WM- und Olympia-Teilnehmer von seinen Kolleginnen und Kollegen, die ihm gute Besserung wünschten. „Mein linkes Knie ist sehr stark verletzt. Der genaue Befund muss noch bestätigt werden, ich werde ihn in der kommenden Woche bei Instagram bekanntgeben“, teilte Blech mit. (dpa/sil)