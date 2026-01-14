Start der Handball-EM: Deutscher Star fällt gegen Österreich aus

Zwangspause für Nils Lichtlein, grünes Licht bei Renars Uscins: Deutschlands Handballer bestreiten wie erwartet ohne den Berliner Linkshänder Lichtlein ihren EM-Auftakt gegen Österreich. Rückraumspieler Uscins hingegen ist nach seiner leichten Knöchelblessur, die er bei der Generalprobe gegen Kroatien (33:27) erlitten hatte, rechtzeitig fit für das Duell mit dem Nachbarland am Donnerstag (20.30 Uhr/ARD) in Herning.

Der Hannoveraner Uscins sei zwar noch „nicht wieder bei 100 Prozent, aber nach aktueller Kenntnis einsatzfähig“, sagte Teammanager Benjamin Chatton vor dem Start der Handball-EM und ergänzte: „Es gibt kein Fragezeichen für morgen.“

Handball-EM: DHB-Team muss auf Nils Lichtlein verzichten

Für Lichtlein, der sich im Training am Montag eine „Verletzung des linken Vorfußes“ zugezogen hatte, sei der Ausfall „schade“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason. Er hofft auf eine Rückkehr während der Vorrunde.

Gislason strahlte am Tag vor dem ersten Handball-EM-Spiel viel Ruhe, aber auch Zuversicht aus. „Wir haben lange drauf gewartet, dass es endlich losgeht“, sagte der Isländer: „Ich denke, dass die Mannschaft so weit ist, dass wir diese schweren Spiele alle bestehen können. Es liegt auch an uns.“

Neben Österreich trifft Deutschland in der Vorrundengruppe A auf Serbien (Samstag/20.30 Uhr) und Spanien (Montag/20.30 Uhr). Die ersten beiden Teams jeder Gruppe erreichen die Hauptrunde. Gislason betonte die große Lust auf den Start. „Das Kribbeln ist da. Wir haben lange darauf gewartet, dass es endlich losgeht“, sagte der 66-Jährige und sprach von der „besten Nationalmannschaft, die ich trainiert habe“. (kk/sid)