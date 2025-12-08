mopo plus logo
Orlando Magic-Profi Franz Wagner dribbelt konzentriert über das Spielfeld

Orlando Magic bangt um Franz Wagner. Foto: picture alliance / Sipa USA | Marty Jean-Louis

Bitter! NBA-Star Franz Wagner droht langer Ausfall

Der deutsche Basketball-Topstar Franz Wagner hat sich in der NBA verletzt und droht lange auszufallen. Im Spiel seiner Orlando Magic bei den New York Knicks verdrehte sich der Welt- und Europameister das linke Bein nach einem Foul von Landsmann Ariel Hukporti.

Der 24 Jahre alte Wagner musste humpelnd, mit schmerzverzerrtem Gesicht und von zwei Leuten gestützt das Feld verlassen. Die Magic teilten mit, dass Wagner eine Beinverletzung erlitt und bei der Rückkehr nach Orlando untersucht werde.

Coach zu Vorfall: „Im Herzen weh getan“

Im ersten Viertel war der gebürtige Berliner zu einem Dunk hochgestiegen und dabei von hinten von Knicks-Profi Hukporti gefoult werden. Bei der Landung verdrehte sich Wagner das linke Knie, wie auf Videobildern zu sehen war. Er griff sich sofort an das Gelenk.

Nach einer ersten Behandlung stützten ihn Bruder Moritz Wagner – der derzeit ebenfalls verletzt fehlt – und ein anderes Teammitglied von Orlando und begleiteten den Star in die Kabine.

„Das hat mir im Herzen wehgetan, ihn so auf den Boden aufkommen zu sehen“, sagte Orlando-Trainer Jamahl Mosley. „Ich bete, dass alles bei ihm in Ordnung ist.“ Eine Diagnose oder Prognose über die Ausfallzeit gab es zunächst nicht. Ohne ihren Topscorer verloren die Magic mit 100:106. (dpa/lam)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

