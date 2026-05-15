Bitter für Hamburgs Tennis-Fans: Zverev sagt Heimturnier am Rothenbaum ab

Es hatte sich in den vergangenen Wochen mehr und mehr angedeutet, nun herrscht enttäuschende Gewissheit. Wie die Bitpanda Hamburg Open am Freitag mitteilten, wird Alexander Zverev bei seinem Heimturnier am Rothenbaum wegen Rückenproblemen nicht antreten. Für ihn rückt mit Alex de Minaur einen Tag vor Start des Turniers ein Top-10-Spieler nach.

Schon mehrfach hatte sich Zverev im Kalenderjahr 2026 über die hohe Belastung beklagt, die er auf sich genommen hatte. 50 Matches bestritt der Hamburger seit dem Jahreswechsel bereits, rechnet man Einzel und Doppel zusammen. Er selbst hatte es infrage gestellt, ob es sinnvoll wäre, bei seinem Heimturnier anzutreten, oder ob er sich einfach auf die anstehenden French Open (von 24. Mai an) konzentrieren sollte.

Endgültig sorgte der 29-Jährige für Verwirrung, als er nach seinem Aus beim Masters in Rom davon sprach, dass er sich jetzt zwei Wochen ausruhen könne. Zu dem Zeitpunkt war ihm scheinbar schon klar, dass er nicht in Hamburg antreten würde.

Zverev sagt Hamburg Open ab, de Minaur rückt nach

Diese Vermutung bestätigten die Turnierveranstalter am Freitag. Demnach sagte Zverev „aufgrund anhaltender Rückenprobleme“ ab. „Natürlich bedauern wir die Absage von Alexander Zverev sehr. Hamburg ist seine Heimatstadt, und wir wissen, wie viel es ihm bedeutet, hier vor seinen Fans am Rothenbaum zu spielen“, sagte Turnierdirektor Enric Molina. „Gleichzeitig verstehen wir die unglücklichen Umstände seiner Verletzung voll und ganz und wünschen ihm eine schnelle Genesung. Wir freuen uns darauf, ihn in Zukunft wieder bei uns begrüßen zu dürfen.“

Das könnte Sie auch interessieren: HSV zieht die Klausel! Alles klar: Das wird der erste Neue des Sommers

Auch Zverev selbst äußerte sich in einem Statement: Er sei „wirklich enttäuscht“, dass er das Turnier absagen müsse. „Hamburg ist meine Heimatstadt, und es ist immer etwas Besonderes für mich, vor heimischem Publikum zu spielen. Leider plagen mich Rückenprobleme, die mich die ganze Sandplatzsaison über beeinträchtigt haben. Mein Ärzteteam hat mir daher dringend geraten, nächste Woche eine Wettkampfpause einzulegen und mich zu erholen. Ich wünsche allen ein großartiges Turnier und hoffe, euch bald wiederzusehen!“, sagte er.

Alex de Minaur rückt für Alexander Zverev bei den Hamburg Open am Rothenbaum nach. Bitpanda Hamburg Open Alex de Minaur rückt für Alexander Zverev bei den Hamburg Open am Rothenbaum nach.

Für Zverev rückt mit Alex de Minaur ein weiterer Top-10-Spieler nach. Der 27-jährige Australier gewann zuletzt das ATP-500-Turnier in Rotterdam. „Wir sind froh, mit Alex de Minaur einen weiteren Top-10- und Weltklassespieler kurzfristig für unser ohnehin extrem stark besetztes Feld gewonnen zu haben“, so Molina.