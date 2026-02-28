„Bin megahappy“: HSV-Sprinter bejubelt eine Titel-Premiere

Der deutsche 100-Meter-Rekordler Owen Ansah hat sich bei der Hallen-DM der Leichtathleten in Dortmund den Sprinttitel gesichert. Der Hamburger stellte in 6,55 Sekunden über 60 Meter seine persönliche Bestleistung ein und setzte sich bei seinem ersten Erfolg über diese Distanz vor Kevin Kranz (Wetzlar/6,56) und Titelverteidiger Robin Ganter (Mannheim/6,57) durch.

„Der Titel ist auf jeden Fall wichtiger als die Bestleistung, ich bin megahappy“, sagte Ansah in der ARD. Der einzige Deutsche, der je die 100 Meter unter 10 Sekunden gelaufen ist (9,99/2024), wird auf einen Start bei der Hallen-WM in Torun/Polen Ende März verzichten: „Das langfristige Ziel ist wichtiger und das ist die EM im Sommer in Birmingham.“

19-jährige gewinnt 60 Meter-Rennen bei Hallen-DM

Bei den Frauen gewann die erst 19 Jahre alte Philina Schwartz (Berlin) das 60-Meter-Rennen in 7,18 Sekunden. Gina Lückenkemper und Vorjahressiegerin Alexandra Burghardt waren nicht am Start.

Im Stabhochsprung reichte dem früheren EM-Zweiten Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf) ein einziger gültiger Sprung über 5,60 Meter zum fünften Hallen-Titel. Der Olympiasechste Simon Batz (Mannheim) siegte im Weitsprung mit guten 8,09 Metern. (sid/ea)