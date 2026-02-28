mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Owen Ansah jubelt nach seinem gewonnen Sprinttitel

HSV-Athlet Owen Ansah sicherte sich den Sprinttitel bei der Hallen-DM. Foto: IMAGO/Beautiful Sports International

„Bin megahappy“: HSV-Sprinter bejubelt eine Titel-Premiere

kommentar icon
arrow down

Der deutsche 100-Meter-Rekordler Owen Ansah hat sich bei der Hallen-DM der Leichtathleten in Dortmund den Sprinttitel gesichert. Der Hamburger stellte in 6,55 Sekunden über 60 Meter seine persönliche Bestleistung ein und setzte sich bei seinem ersten Erfolg über diese Distanz vor Kevin Kranz (Wetzlar/6,56) und Titelverteidiger Robin Ganter (Mannheim/6,57) durch. 

„Der Titel ist auf jeden Fall wichtiger als die Bestleistung, ich bin megahappy“, sagte Ansah in der ARD. Der einzige Deutsche, der je die 100 Meter unter 10 Sekunden gelaufen ist (9,99/2024), wird auf einen Start bei der Hallen-WM in Torun/Polen Ende März verzichten: „Das langfristige Ziel ist wichtiger und das ist die EM im Sommer in Birmingham.“

19-jährige gewinnt 60 Meter-Rennen bei Hallen-DM

Bei den Frauen gewann die erst 19 Jahre alte Philina Schwartz (Berlin) das 60-Meter-Rennen in 7,18 Sekunden. Gina Lückenkemper und Vorjahressiegerin Alexandra Burghardt waren nicht am Start.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Pauli-Noten in Hoffenheim: Eine 1,5 – dieser Profi ragte besonders heraus

Im Stabhochsprung reichte dem früheren EM-Zweiten Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf) ein einziger gültiger Sprung über 5,60 Meter zum fünften Hallen-Titel. Der Olympiasechste Simon Batz (Mannheim) siegte im Weitsprung mit guten 8,09 Metern. (sid/ea)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test