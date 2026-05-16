Bier-Party für Thieme in Klein-Flottbek: Hoffen auf den doppelten Derby-Sieg

Jackpot-Sieg für André Thieme: Der 51-jährige Top-Springreiter aus Plau am See hat am Samstag in Klein Flottbek den Großen Preis von Hamburg gewonnen und damit das größte Preisgeld der Derby-Woche kassiert. In einem spannenden Stechen setzte sich Thieme auf seinem Spitzenpferd „DSP Chakaria“ durch. Nun hofft er auf den Doppel-Triumph in Klein Flottbek.

„Heute trinke ich auch mal ein oder zwei Bier“, sagte Thieme und lachte. Beim Großen Preis von Hamburg war er einer von acht der insgesamt 50 Teilnehmer, die ohne Fehler blieben. Im Stechen holte er sich mit der schnellsten Zeit den Sieg. 75.000 Euro Preisgeld gab es als Belohnung – dazu jede Menge Applaus der rund 20.000 Zuschauer, die trotz Schmuddelwetters für eine besondere Atmosphäre auf dem Derby-Gelände sorgten.

Thieme vor den Weltmeisterschaften in Topform

„Es fühlt sich cool an. Es war aber alles andere als einfach“, sagte Thieme über seinen Triumph, den er zu einem großen Teil seiner 16-jährigen Stute „DSP Chakaria“ zu verdanken hatte. Eigentlich wollte Thieme sein Top-Pferd in Hamburg nur ein bisschen für die anstehende Weltmeisterschaft in Aachen warmreiten. Doch zu bremsen war sie am Samstag nicht. „Sie hat gezeigt, dass sie in Superform ist.“

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Am Sonntag will Thieme nun für die perfekte Derby-Woche sorgen und auch beim 95. Spring-Derby triumphieren. Viermal hat er die prestigeträchtige Prüfung auf dem schwersten Parcours der Welt schon gewonnen. „Das Derby ist der Grund, warum ich hier bin. Jeder weiß, wie wichtig mir das ist“, sagte der 51-Jährige, der am Sonntag wieder auf seinem Derby-Pferd „Paule S“ im Sattel sitzen wird.

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Auf die Unterstützung der Zuschauer kann Thieme auch am Sonntag setzen. Mehr als 20.000 werden erwartet. Ein Extralob für das Publikum gab es schon am Samstag von Derby-Boss Matthias Rath. Er erklärte: „Ein großes Dankeschön an das Publikum. Das Wetter war nicht einfach, aber alle sind auf ihren Plätzen geblieben. Das ist fantastisch und zeichnet dieses Turnier aus.“