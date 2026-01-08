„Extrem traurig“ ins Ziel: Biathlon-Star siegt für seinen toten Freund

Tommaso Giacomel hat das Sprintrennen zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Oberhof gewonnen. Gut zwei Wochen nach dem plötzlichen Tod seines Freundes Sivert Bakken reckte der Italiener beim Überqueren der Ziellinie in Erinnerung an den Norweger den rechten Arm mit dem Trauerflor in Richtung Himmel. Giacomel hatte nach zehn Kilometern 13,2 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Philipp Nawrath und widmete Bakken den Sieg. Dritter wurde der Norweger Johannes Dale-Skjevdal (+25,2 Sekunden), den Giacomel im Zielraum umarmte.

„Es ist richtig komisch heute. Es ist einer meiner besten Tage im Biathlon und gleichzeitig einer meiner schlechtesten, weil Sivert nicht mehr hier ist. Das macht mich extrem traurig“, sagte der Italiener in der ARD. Auf die Frage, ob es ein Sieg für Bakken war, sagte er: „Ja.“ Trotz des Erfolges könne er sich nicht freuen, so der 25-Jährige, der auch bei der Siegerehrung wie Dale-Skjevdal und dessen Teamkollege Martin Uldal (5.) mit den Tränen kämpfte.

Nawrath: „Das war alles sehr hart und emotional“

„Das war alles sehr hart und emotional“, sagte Nawrath. Bei einem Zusammentreffen am Vortag sei Giacomel sehr geknickt gewesen. Das habe er aber richtig gut ablegen können „oder gerade deshalb vielleicht so ein Rennen geliefert“.

Im emotionalen ersten Rennen nach dem unerwarteten Tod Bakkens war Philipp Horn als Siebter zweitbester Deutscher. „Es ist echt eine Riesenerleichterung“, sagte er. David Zobel wurde guter Zwölfter, Lucas Fratzscher belegte den 16. Rang. Damit verschaffte sich das Quartett eine gute Voraussetzung für die Verfolgung am Samstag (12.00 Uhr/ARD und Eurosport).

Gedenkzeremonie für Bakken vor Auftaktrennen

Vor dem Auftaktrennen in Oberhof hatte es eine Gedenkzeremonie für Sivert Bakken gegeben. Die norwegischen Biathleten hielten unter Tränen die Bakken zugeloste Startnummer 1 hoch und applaudierten in Erinnerung an ihren ehemaligen Teamkollegen.

Bakkens Teamkollege Johan-Olav Botn, der im Thüringer Wald erkrankt fehlt, hatte den 27-Jährigen am 23. Dezember tot in dessen Hotelzimmer in Lavazé gefunden. Die Norweger waren zum Höhentraining in Italien. Die Ergebnisse der Autopsie könnten erst Anfang März vorliegen.

Die Beerdigung Bakkens ist am kommenden Dienstag in Lillehammer, einen Tag vor dem Start des Weltcups in Ruhpolding. Viele des norwegischen Teams werden am Montag nach Norwegen fliegen, um nach der Beerdigung am Dienstagabend nach Deutschland zurückzukehren. (dpa/hmg)