Biathlon-Interview: Schießeritis! Lesser spricht über die Angst vor dem Abdrücken

Köln/Gelsenkirchen -

Sein ganz großes Ziel hat Erik Lesser noch nicht erreicht: Olympia-Gold. Doch dass kann sich ja in wenigen Wochen ändern. Dann steigen die Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar). Vorher stehen für den 29-Jährigen Mann aus Suhl aber noch einige Weltcup-Rennen an und der „Biathlon AufSchalke“ am 28. Dezember.

Im großen Interview mit Sonntag-EXPRESS spricht Lesser über Fans, TV-Quoten und die Schwierigkeiten beim Schießen.

Wie finden Sie eigentlich Biathlon auf Schalke als Event-Veranstaltung?

Ich fand es dort immer ganz angenehm. Natürlich mutet es stressig an, aber es macht auch richtig Spaß, das Publikum mit Action und Leistung zu überzeugen. Also ich mache da gerne meine Arbeit, auch wenn da sonst fast nur Fußball gespielt wird.

Spüren Sie, dass das Publikum im Ruhrpott anders als das Publikum beispielsweise in den Alpen tickt?

Ja, schon. Bei den reinen Biathlon-Weltcups beispielsweise in Hochfilzen, Ruhpolding oder Antholz, da sind schon Fans vor Ort, die die Biathlon-Kultur leben und auch ein Stück weit ausmachen. Auf Schalke ist das eher ein Familien-Event, vergleichbar mit einem Konzert mit super Stimmung. Und die Menschen lassen sich gerne mitreißen.

Würden Sie auch gerne mal ein Fußballspiel auf Schalke als Fan erleben?

Ich war noch nie in der Arena bei einem Spiel, das wäre schon interessant. Aber ich gehe lieber zu Erzgebirge Aue, wenn ich Zeit habe. Das ist mein Verein. Leider schaffe ich es da aber auch nicht so oft hin.

Die Sommersportler außer den Fußballern beklagen sich oft über zu wenig Übertragungszeiten im TV. Wintersport kennt dieses Problem nicht. Warum ist das so?

Wir haben es im Winter mit der Rechtevergabe gut geregelt, glaube ich. Drei Weltverbände, IBSF für Bob und Schlitten, FIS fürs Alpine und die IBU im Biathlon sprechen sich über ihre Startzeiten ab und bieten dem TV quasi ein Rundum-Sorglos-Paket für das Wochenende an. Das sorgt für bessere Vermarktungsmöglichkeiten, als es bei den Sommersportarten der Fall ist, wo es für jede Sportart vom Rudern über Reiten, Leichtathletik, Hockey bis zum Schwimmen zahlreiche Verbände gibt, die ihre Termine nicht so gut koordinieren können. Außerdem profitieren wir wahrscheinlich davon, dass es in Deutschland insgesamt fast zehn Millionen aktive Skifahrer und Langläufer gibt und viele, die es mal gewesen sind. Ein Teil davon und natürlich viele andere Menschen teilen gerne ihre Leidenschaft für den Skisport mit uns am TV. Deshalb spricht auch die Einschaltquote für uns.

Zurück auf die Loipe, wie ist Ihre Form im Olympia-Winter?

(lacht): Die Form ist nie gut genug. Aber generell ist es wie in den letzten Jahren auch: mein Ziel ist es, in jedem Wettkampf mit null Schießfehlern rauszugehen. Läuferisch bin ich gut dabei.

Was sind Ihre Ziele?

Ich gucke auf den Gesamtweltcup und bei Olympia möchte ich natürlich meine Bestleistung abrufen.

Können Sie eigentlich nach vielen Jahren im Hochleistungssport noch neue Reize setzen im Training?

Also ich habe eine klare Vorstellung vom Training in der Vorbereitung – das ist Ansporn und Reiz genug. Natürlich versuche ich im Training alles von Jahr zu Jahr noch besser und noch schneller zu machen. Dabei geht es nicht darum, noch mehr zu machen. Sondern eher darum, den bestehenden Plan qualitativ noch besser umzusetzen. Denn eins ist klar: Die eigene Leistungsfähigkeit ist begrenzt. Wenn ich morgens 2,5 Stunden Ski fahre und nachmittags nochmal zwei Stunden, dann ist das genug. Mehr verkrafte ich nicht.

Im Alter macht man kaum noch Leistungssprünge…

Das stimmt, am Anfang der sportlichen Karriere ist die Spanne noch groß. Da kann man mit einfachen Veränderungen im Training große Leistungsschübe erreichen. Ab einem gewissen Alter wird jede Kleinigkeit wichtig, um noch eine Sekunde rauszuholen.

Erik Lesser feierte zuletz Platz drei beim Weltcup in Annecy. Getty Images Foto:

Zum Schießen: Ich habe letztens erstmals von der sogenannten Dartritis gehört. Dabei handelt es sich um die Panik von Darts-Profis, den Pfeil loszulassen (hier mehr Informationen). Sie können dann aus Angst, nicht zu treffen, nicht mehr werfen. Gibt es so was als Balleritis oder Schießeritis auch im Biathlon?

Ja, das gibt es in unserem Sport irgendwie auch. Ich kann das Gefühl jedenfalls sehr gut nachvollziehen, wenn der Druck zu treffen so groß ist. Aber ich leide nicht darunter, eher unter dem Gegenteil. Ich drücke oft zu früh ab und denke dann, dass ich besser noch gewartet hätte mit dem Schuss.

Also Schießen hat viel mit der Psyche zu tun?

Auf jeden Fall. Ich trainiere so ungefähr 400 Schüsse pro Woche ab Juni. Dann gibt es Phasen, wo es läuft und alles leicht fällt, aber auch Phasen, wo man an allem zweifelt. Es ist auch nicht einfach, das übrige Training aufs Schießen abzustimmen. Wenn ich nach harten Einheiten viel Muskelkater habe, habe ich viel zu viel Spannung auf dem Körper, um gut zu treffen. Es braucht eine gewisse Lockerheit.

Über Olympia in Südkorea wurde schon viel gesprochen, wie ist jetzt Ihr Gefühl?

Ganz einfach: Ich verfolge die Nachrichten, bereite mich sportlich vor, vertraue darauf, dass alle Politiker ihre Aufgaben machen und hoffe, dass die Winterspiele in einer Situation stattfinden, die für alle zufriedenstellend ist.

Laura Dahlmeier, Deutschlands Sportlerin des Jahres, startet auch beim Biathlon auf Schalke. dpa Foto:

So läuft der Biathlon auf Schalke

Das Motto ist klar: Spitzensport und Spitzengaudi. Am Donnerstag, 28. Dezember, findet in der Veltins-Arena auf Schalke die 16. Biathlon-Team-Challenge statt. 40 000 Fans dürfen sich auf die Topstars freuen, neben Erik Lesser kommen die frischgebackene Sportlerin des Jahres, Laura Dahlmeier oder Franziska Hildebrand (hier gibt's weitere Informationen). Insgesamt gehen zehn Mixed-Teams an den Start. Dabei sind Athleten aus Japan, Österreich Kanada, Russland, Tschechien, Italien, Frankreich und Slowenien. Für Deutschland starten Dahlmeier und Benedikt Doll sowie Hildebrand und Lesser. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und dauert bis 20.45 Uhr. Dabei wird den Besuchern ein attraktives Rahmenprogramm mit Indoor-Feuerwerk, Apres-Ski-Party im Winterdorf oder ein Auftritt von Mia Julia und die Schneeballschlacht-WM geboten.