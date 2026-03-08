Historisches Biathlon-Debakel! Deutsches Top-Talent nach Fauxpas untröstlich

Marlene Fichtner war untröstlich, im Zielraum flossen nach ihrem Staffel-Drama bittere Tränen. Nachdem die 22-Jährige beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti in den Einzelrennen zunächst zwei dicke Ausrufezeichen gesetzt hatte, patzte das Toptalent als Startläuferin über die 4x6km schwer und war für ein historisches deutsches Staffel-Debakel verantwortlich.

Fichtner gab im Liegendanschlag beim Nachladen einen Schuss zu wenig ab. Das deutsche Biathlon-Team erhielt dadurch zwei Strafminuten, fiel früh aussichtslos zurück und landete nur auf Rang 16. „In meinem Kopf war nur: Hauptsache nicht in die Strafrunde. Auf der Strecke ist mir dann aufgefallen, dass ich mindestens dreimal hätte nachladen müssen“, sagte Fichtner im ZDF geknickt. Sie sei „natürlich überhaupt nicht zufrieden. Es tut mir total leid für das ganze Team, weil die anderen Mädels dranhängen.“

„So was kann passieren, aber darf natürlich nicht. Sie war völlig durch den Wind. Das müssen wir abhaken“, sagte Cheftrainer Kristian Mehringer, nachdem das deutsche Team sogar vor einer Überrundung stand. „Wenn schon kacke, dann mit Schwung“, ergänzte Vanessa Voigt.

Marlene Fichtner: „Es tut mir total leid“

Fichtner erlebte innerhalb von sechs Wochen bereits ihr zweites Biathlon-Staffel-Trauma. In der Single-Mixed-Staffel in Nove Mesto im Januar hatte sie mit Leonhard Pfund gewonnen, das DSV-Duo wurde nachträglich aber disqualifiziert, weil Fichtner nach dem letzten Liegendschießen ihr Gewehr nicht regelkonform geschultert hatte.

Marlene Fichtner (l.) versäumte es, einen weiteren Schuss abzugeben – es folgten zwei Strafminuten. IMAGO / Lehtikuva Marlene Fichtner (l.) versäumte es, einen weiteren Schuss abzugeben – es folgten zwei Strafminuten.

Es war für die junge Athletin aus Ruhpolding ein bitterer Tiefpunkt eines Weltcups, der so gut für sie begonnen hatte. Einem beachtlichen fünften Platz im Einzel hatte Fichtner am Samstag im Massenstart einen bärenstarken vierten Rang folgen lassen. Das erste Weltcup-Podest ihrer Karriere verpasste sie dabei nur um sechs Sekunden.

Da war die Welt noch in Ordnung. „Es war einfach nur traumhaft zu laufen. Ich habe versucht, bei mir zu bleiben und mutig an die Sache ranzugehen. Ich bin sehr stolz, dass es so gut geklappt hat“, sagte sie da noch strahlend.

Bereits das zweite Biathlon-Staffel-Drama

Irgendwie, fügte sie an, habe das Topergebnis über die 15 Kilometer „auch befreit, wenn man dann mal so eine Platzierung stehen hat“. Mit so viel Selbstvertrauen hielt Fichtner sogar mit Biathlon-Topathletinnen wie der dreifachen Olympiasiegerin Julia Simon, Elvira Öberg oder Oceane Michelon mit. Sie versuche, sich an „den großen Namen, die dann um einen herum sind, irgendwie zu orientieren und mitzulaufen“.

Nach dem Rücktritt von Preuß gilt Fichtner trotz ihres Staffel-Missgeschicks inzwischen zusammen mit der 21 Jahre alten Selina Grotian und Julia Tannheimer (20) als große Biathlon-Hoffnung für den Deutschen Skiverband (DSV). Lob für Fichtner nach den Einzelrennen gab es deshalb auch von Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick. „Das war ein sehr starker Auftritt. Sie hat super ihr Ding durchgezogen“, sagte die ZDF-Expertin. Am Sonntag war alles ganz anders. (sid/trh)