Bewaffneter Überfall! NHL-Star wird das Auto gestohlen

Bewaffnete Diebe haben Eishockeystar Mitch Marner vom NHL-Klub Toronto Maple Leafs überfallen und das Auto abgenommen. Der Klub aus der nordamerikanischen Profiliga bestätigte den Vorfall, über den zuvor zahlreiche Medien berichtet hatten. Marner (25) blieb unverletzt.

Der Überfall ereignete sich am Montag (Ortszeit) in Etobicoke, einem Stadtteil von Toronto. Die Maple Leafs baten Zeugen darum, sich an die Polizei zu wenden.

Mitch Marner wird das Auto entwendet

Laut Medienberichten musste Marner seinen schwarzen Range Rover auf einem Kinoparkplatz herausrücken. Nach Polizeiangaben warfen die Diebe das Handy des Stürmers aus dem Wagen und rasten dann davon. Es werden drei Verdächtige gesucht, zwei hatten Handfeuerwaffen dabei, einer ein Messer.

Marner, vierter Pick im NHL-Draft 2015, war am Samstag mit Toronto im NHL-Achtelfinale an Titelverteidiger Tampa Bay Lightning gescheitert. Die Kanadier verloren das entscheidende siebte Play-off-Spiel 1:2. (sid/brb)