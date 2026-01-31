Besser als das Dschungelcamp! Handball-EM sorgt für Rekord-Quote im TV

Deutschlands Handballer haben mit ihrem siegreichen Auftritt im Handball-EM-Halbfinale für Euphorie in der Heimat gesorgt und der ARD eine Top-Einschaltquote beschert. Knapp acht Millionen Menschen drückten der DHB-Auswahl beim 31:28-Sieg gegen Kroatien am Freitag bei der Liveübertragung im Ersten die Daumen.

Exakt waren es 7,96 Millionen TV-Zuschauer. Das bedeutet Höchstwert bei dieser Endrunde, wo Deutschland am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und Dyn) gegen Weltmeister Dänemark um Gold spielt. Der ARD bescherte die Quote einen Rekord-Marktanteil von 40,3 Prozent.

Handball-EM-Halbfinale beliebter als Dschungelcamp

Bei den 14- bis 49-Jährigen schauten 1,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was einen Marktanteil von 53,8 Prozent bedeutete. Das Handballspiel war damit die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages.

Das könnte Sie auch interessieren: Das gab es noch nie: Krimi bei der Handball-EM endet mit neuem Tor-Rekord

Selbst das zweite Halbfinale zwischen Dänemark und Island erfreute sich eines großen Interesses. Auch ohne deutsche Beteiligung verfolgten zur Primetime immerhin 4,17 Millionen Menschen den 31:28-Sieg der Dänen. Das waren mehr als beim Dschungelcamp (3,95 Millionen). (sid/hmg)