Freundin von Sport-Superstar klagt über Ruhm – sie ist selbst Athletin

Urška Žigart spricht offen über den Schatten, den der Rummel um ihren berühmten Freund auf ihre Karriere wirft – und wie sie sich davon befreit hat.

Urška Žigart hat mit ihrer unfreiwilligen Bekanntheit als Freundin von Radsport-Superstar Tadej Pogačar zu kämpfen gehabt. „Ich habe mich ziemlich beobachtet gefühlt“, sagte die 29 Jahre alte Radsportlerin dem Portal «Cyclingnews». „Weil ich die Freundin von Tadej bin, hat mich das ein wenig mehr unter Druck gesetzt.“

Žigart zuletzt in Topform gewesen

Die Slowenin in Diensten des Teams AG Insurance-Soudal hat gerade die beste Saison ihrer Karriere hinter sich. Sie erreichte Top-Ten-Platzierungen beim Giro d’Italia, der Tour de Suisse und der Tour de Romandie. Den Druck der Öffentlichkeit habe sie nun ausgeblendet.

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„Es hat geholfen, die zu werden, die ich bin. Und heute sorgt mich nicht mehr wirklich, was die Öffentlichkeit denkt“, sagte Žigart. Pogačar (27), mit dem sie in Monaco wohnt, spiele eine enorme Rolle in ihrer Karriere: „Er ist manchmal ein Witzbold, aber auch ein sehr reifer Mensch. Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich bin.“ (dpa/dj)