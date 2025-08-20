Bekannte Streaming-Plattform bekommt neuen Namen

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat die Ausweitung seiner Sport-Streamingplattform bekannt gegeben und zudem einen neuen Namen präsentiert. Die Seite Sportdeutschland.tv sendet künftig unter dem Namen Sporteurope.tv, damit will der Verband laut eigenen Angaben „ein starkes Zeichen für den europäischen Zusammenhalt und die internationale Reichweite des Sportes“ senden, hieß es in einer Mitteilung.

Seit 2014 bietet die Plattform vor allem Breiten- und Amateursport eine Bühne, aber auch Spitzensport-Events wie die Handball-Weltmeisterschaft der Männer im vergangenen Januar und die US Open im Tennis waren und sind dort zu sehen. Zuschauer benötigen dafür weiterhin kein Abonnement, sondern können auch Zugänge für einzelne Veranstaltungen kaufen.

Mit der Ausweitung sollen die Übertragungen offenbar auf ganz Europa ausgeweitet werden. Der Sender wolle „Ligen, Wettbewerbe und Sportarten aus ganz Europa zusammenführen“, hieß es. Das Spektrum soll „von regionalen Meisterschaften bis hin zu internationalen Großveranstaltungen“ reichen. (sid/hen)