Beide hielten in Hamburg schon Händchen: Laura Wontorra liebt TV-Moderator

Die Sport-TV-Welt hat offenbar ein neues Promi-Paar: Laura Wontorra und Sky-Moderator Riccardo Basile sollen zueinandergefunden haben. Das berichtet die „Bild“.

Zusammenfassung:

Laura Wontorra und Sky-Moderator Riccardo Basile sind ein Paar.

Die Beziehung begann im Februar 2026.

Beide sind bekannte Gesichter in der deutschen Sport-TV-Szene.

Vor der Kamera sprechen sie über Tore, Transfers und große Fußballabende. Privat soll es nun auch gefunkt haben: Moderatorin Laura Wontorra (37) und Sky-Gesicht Riccardo Basile (34) sind nach Informationen der „Bild“ ein Paar.

Laura Wontorra und Riccardo Basile sind offenbar ein Paar

Dem Bericht zufolge handelt es sich nicht um einen kurzen Flirt, sondern um eine ernsthafte Beziehung. Wontorra und Basile kennen sich seit Jahren aus der deutschen Sport-TV-Szene, und tauchten immer wieder bei denselben Branchenterminen auf. Zuletzt waren beide unter anderem bei der Geburtstagsparty von Unternehmer Clemens Tönnies und bei der „Sport 100“-Veranstaltung der „Bild“.

Riccardo Basile ist TV-Moderator bei Sky, Filmemacher, Model und Influencer. picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt Riccardo Basile ist TV-Moderator bei Sky, Filmemacher, Model und Influencer.

Nach außen hielten sich beide offenbar bewusst zurück. Kein offizielles Liebes-Statement, keine große Paar-Inszenierung. Doch laut „Bild“ sollen Menschen aus ihrem Umfeld längst bemerkt haben, dass zwischen Wontorra und Basile mehr ist als kollegiale Nähe.

Im Februar soll es zwischen Wontorra und Basile gefunkt haben

Begonnen haben soll die neue Vertrautheit im Februar 2026. Bei der „Place to B“-Party der „Bild“ sei aus einer langjährigen Bekanntschaft mehr geworden. Seitdem soll die Beziehung trotz unterschiedlicher Lebensmittelpunkte zwischen Köln, Sylt und München harmonisch laufen. Auch im Freundeskreis komme das neue Glück demnach gut an, heißt es. „Bild“ veröffentlichte auch ein Foto, das die Liebe der beiden dokumentieren soll. Es zeigt sie Händchen haltend auf dem Hamburger Flughafen.

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Für Laura Wontorra wäre es ein neues Liebeskapitel nach ihrer Ehe mit Fußballprofi Simon Zoller. Die Moderatorin war mehrere Jahre mit dem früheren St. Pauli-Stürmer verheiratet; im November 2022 wurde die Trennung bekannt. Wontorra sprach später öffentlich darüber, dass die Trennung schmerzhaft gewesen sei, sie diese Zeit aber auch geprägt habe.

Laura Wontorra moderiert für Magenta bei der Fußball-WM

Beruflich zählt Wontorra seit Jahren zu den bekanntesten Sportmoderatorinnen Deutschlands. Sie ist bei RTL und DAZN im Einsatz und wird auch bei der Fußball-WM 2026 für MagentaTV eine wichtige Rolle übernehmen: Die Telekom kündigte an, dass Wontorra aus dem Studio in New York sowie von Topspielen direkt aus den Stadien moderieren soll.

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Auch Riccardo Basile ist im Fußball-TV längst etabliert. Der gebürtige Fuldaer arbeitet seit Jahren für Sky, moderierte Bundesliga- und Champions-League-Formate und wurde unter anderem mit seiner Reihe „Meine Geschichte“ bekannt, in der er Sportgrößen abseits des Spielfelds trifft.

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Eine besondere Verbindung gibt es außerdem über Lauras Vater Jörg Wontorra. Basile arbeitete einst als Co-Moderator an dessen Seite bei „Wontorra – Der Fußball-Talk“ auf Sky. Der neue Mann an Lauras Seite ist der Familie also nicht völlig unbekannt.